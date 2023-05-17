蘋果「輔助」功能大超車！ 4項技術持續優化無障礙運用
▲蘋果全新輔助使用功能「Assistive Access」、「Live Speech」預計將於今年稍晚推出。(圖／官方提供)
記者周淑萍/綜合報導
2023-05-17 17:42:38
為了慶祝「全球輔助使用意識日」，Apple今(17)天預覽認知、視覺、聽覺和行動方面的軟體輔助使用功能，以及專為瘖啞人士或可能失去言語能力的人打造的創新工具。包含4大功：Assistive Acess、Live Speech、Personal Voice、Point and Speak等，將於今年稍晚推出，持續為無障礙化繼續努力。
📍Assistive Acess：認知功能障礙的使用者將可透過Assistive Acess更輕鬆、獨立地使用 iPhone 和 iPad，將 app 和各項體驗去蕪存菁，留下最基礎的核心功能，減輕認知功能的負擔，像是電話和 FaceTime兩者被整合成了單一通話，以及客製化的訊息、相機、照片和音樂等體驗，擁有高對比按鍵和大型文字標籤的介面。 📍Live Speech：瘖啞人士將能在通話和對話時，將打字化為語音，使用者將可以透過打字寫下他們所想要說的話，並讓裝置在電話或 FaceTime 通話，以及現場對話進行期間朗誦這些文字。使用者也可以將常用語句儲存起來，輕敲一下就可在與親朋好友和同事的即時對話中快速套用。 ▲「Assistive Access」精簡 iPhone 上「相機」、「照片」、「音樂」、「通話」和「訊息」等 app 體驗，只留下必備的核心功能，以減輕認知障礙使用者的負擔。(圖／官方提供) 📍Personal Voice：失去言語能力的使用者，則可以利用Personal Voice打造與他們聲音類似的合成語音， 使用者可以透過讀出一系列隨機文本提示，在 iPhone 或 iPad 上錄製 15 分鐘的音訊來並創造，這項語音輔助使用功能利用裝置端機器學習，確保使用者的資訊私密而安全，並可與「Live Speech」整合，讓使用者能在與親朋好友連結時使用自己的Personal Voice。 ▲「Live Speech」功能，使用者將可以透過打字寫下他們所想要說的話，並讓裝置在電話或 FaceTime 通話，以及現場對話進行期間朗誦這些文字。(圖／官方提供)
📍Point and Speak：針對失明或低視能的使用者，在放大鏡中的偵測模式帶來此功能，可辨識使用者所指向的文字並進行朗誦，從而協助他們與家電等實體物品進行互動。像是，使用微波爐等家電時，Point and Speak會結合相機和光學雷達掃描儀的輸入，以及裝置端機器學習，從而於使用者手指在數字鍵盤上移動時，根據其位置朗誦出按鍵上的文字。同時也適合與旁白共同使用，並可結合人物偵測、門偵測和圖片描述等其他放大鏡功能使用，引導使用者掌握周遭環境。