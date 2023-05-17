名家論壇》錢震宇／出線之日，團結之時

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原本藍營最擔心付出全力爭取出線的郭台銘，在知道最後是侯友宜出線時，會不會又怒不可遏，轉頭批評黨中央，甚至進而轉向跟柯合作。不給外界多猜測，常會前一刻郭台銘發了臉書文，強調「侯市長是國民黨內最穩固的民意礎石，由他承擔更大的責任是理所當然」，他將信守承諾全力支持侯市長勝選，下架無能的政府！
郭台銘的一席話，讓很多人鬆了一口氣，這中間當然包括黨中央高層。我不知道郭台銘何時得知黨中央將提名侯友宜，但郭這個舉動間接促成了國民黨初步的整合，也就是說挺侯、挺郭的人在提名之際不至於決裂。同時間，也把郭自已推升到一個更高的位置，這次大選郭台銘的角色舉足輕重。
事實上，很多自稱郭粉的人，早就開始帶風向，說什麼非郭不投，如果郭沒被國民黨徵召這票就投柯，還有極端的人說郭台銘又被玩了，這票絕對不投國民黨。或許是氣話、又或許是綠營側翼操作，然而這樣的論述在郭台銘發文支持侯後顯得無足輕重，不會影響大局。
如果侯友宜在政見收攏時，能夠納入郭台銘提出的「和平」、「繁榮」、「清廉」的價值理念，並持續推動，我認為這將會是進一步的整合，尤其是面對柯文哲不斷向郭台銘示好的同時，將郭拉住是國民黨接下來非常重要的任務。郭台銘這一個月的全台造勢、走訪基層，值得稱許，對國民黨來說更是難得的利基，侯友宜必須想辦法承接起來。
國民黨不見得要「侯郭配」，但至少要「侯郭合」，這是符合大多數國民黨人的基本企盼，也是最好的一張牌。只要拉住郭台銘，就能邊緣化柯文哲；只要邊緣化柯文哲，就能讓選票集中。
對總是講「尊重黨中央節奏」的侯友宜來說，今天過後就已經是國民黨總統候選人了，選戰的節奏就要拿回自己手上，該說就說、該做就做，無需顧慮再三；侯友宜也要開始正視自己在黨內團結不足的這塊，積極補強、化解，避免前方打仗，後方失火情形。
「團結不是嘴巴講，必須靠行動」。郭台銘用了30天證明自己，讓外界對他有了不一樣的看法；對於還有6個月的大選，什麼都還來得及，既然侯友宜要一肩扛下，就別再讓支持者失望了。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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