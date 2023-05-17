黑海穀物協議到期　最後一艘運糧船將離烏港口

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莫斯科去年11月同意將黑海穀物協議延長120天，3月又同意再延60天至5月18日。除非關於俄國農產品出口的一系列要求獲得滿足，否則莫斯科可能暫停執行黑海穀物協議。
據俄羅斯媒體報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天對記者說：「這份協議關於我們的部分仍有很多問題懸而未決，現在必須做出決定。」
俄羅斯、烏克蘭、土耳其和聯合國的高級官員上週在土耳其伊斯坦堡開會討論這份黑海協議，聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）今天表示：「不同層級的接觸都在進行中，我們顯然處於一個微妙的階段。」
土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）上週表示，他認為這份協議可再延長至少2個月。
雖然俄羅斯的穀物和化肥出口不受西方在俄國2022年2月入侵烏克蘭後實施的制裁約束，但莫斯科表示，對支付、物流和保險的限制構成出口障礙。
美國駁斥俄羅斯的控訴。美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）上週表示：「俄羅斯出口的穀物和化肥量與全面入侵前一樣，甚至更高。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120517