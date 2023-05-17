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接見英國前首相特拉斯　陳建仁：台灣面對打壓需要英國支持

▲行政院長陳建仁今天接見英國前首相、下議員特拉斯時表示，台灣具有積極參與國際事務意願跟能力，也能具體貢獻，期盼英國大力支持台灣參與各種國際組織。（圖／行政院）
▲行政院長陳建仁今天接見英國前首相、下議員特拉斯時表示，台灣具有積極參與國際事務意願跟能力，也能具體貢獻，期盼英國大力支持台灣參與各種國際組織。（圖／行政院）

中央社

（中央社記者賴于榛台北17日電）行政院長陳建仁今天接見英國前首相、下議員特拉斯時表示，台灣具有積極參與國際事務意願跟能力，也能具體貢獻，期盼英國大力支持台灣參與各種國際組織，應對中國的打壓。

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陳建仁今天在副院長鄭文燦、發言人林子倫、外交部長吳釗燮等人陪同下，於行政院玉山廳接見特拉斯（Liz Truss）。英國前首相佘契爾（Margaret Thatcher，另譯：柴契爾）曾於1992年、1996年兩度訪台，這次特拉斯來台，是睽違27年再有英國前首相訪台。

陳建仁致詞時指出，特拉斯是繼佘契爾之後第2位訪台的英國卸任首相，深具歷史意義。

英國已獲批准加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），只剩後續行政程序。陳建仁說，英國是在特拉斯擔任國貿部長任內開始申請CPTPP，這個策略性決定非常有遠見，也恭賀英國已經完成CPTPP相關談判。

陳建仁說，CPTPP的宗旨是在參與的成員國間，建立高標準貿易規則，確保大家都在此規則中競爭，而台灣作為一個開放現代化跟具有競爭力的經濟體，符合CPTPP的高標準要求，相關貿易政策和立法環境也已遵從世界貿易組織（WTO）規範，並根據CPTPP的要求進行多項改革措施，台灣已於2021年正式申請加入CPTPP。

他表示，台灣在半導體、生技醫療、物流還有數位產業等領域具有優勢，可為CPTPP帶來更多創新機會和商業活力，希望英國入會後能支持台灣加入，這對台灣及所有會員國將是雙贏局面。

陳建仁強調，再次感謝英國過去2年公開支持台灣參加世界衛生大會（WHA），且有上百位英國議員連署支持。

他表示，台灣在2003年SARS期間，未能參加世界衛生組織（WHO），導致缺乏疫情資訊，防疫面臨挑戰，此後政府強化因應大流行疾病的能力，讓這次應對COVID-19有更好防疫成效，但也再次體會到參與WHO的重要性。

陳建仁指出，台灣具有積極參與國際事務意願跟能力，在防疫、能源、人權、文化都扮演重要角色，可以做出具體貢獻，面對中國打壓的此刻，需要英國大力支持，讓台灣參與各種國際組織，為國際社會作出貢獻。（編輯：林淑媛）1120517

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