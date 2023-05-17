國民黨徵召侯友宜 吳欣岱：無法接受威權打手參選全民總統
國民黨中常會今（17）日正式宣布徵召侯友宜參選總統，對此台灣基進台北黨部主委吳欣岱指出，自己出生於鄭南榕高喊台灣獨立的1987年，是自由時代下長大的一代，總統是一個國家的象徵，若大家認知到過去是個扭曲和不正義的體制，就不會選出職業學生馬英九、獨裁者後代蔣萬安，和黨國鷹犬侯友宜，「無法接受昔日阻礙民主發展的威權打手，出來參選全民總統。」
記者陳威叡／台北報導
吳欣岱表示，台灣需要的是直視戰爭的澤倫斯基，不是講空話的侯友宜，自己出生在鄭南榕高喊台灣獨立的1987年，是自由時代下長大的一代，難以想像昔日阻礙民主發展的威權打手，今日出來來參選全民總統。
吳欣岱指出，總統是一個國家的象徵，是對過去記憶和未來方向的共識。如果認知到過去是個扭曲和不正義的體制，就不會選出職業學生馬英九、獨裁者後代蔣萬安，和黨國鷹犬侯友宜，「因為這些人根本都是威權打手的集合體。」
吳欣岱說，如果大家都認知台灣未來有前所未有的戰爭威脅，就不會選出只會講空話、推卸責任，對國政議題只會敷衍的侯友宜，「我們需要的是台灣的澤倫斯基，願意直視戰爭威脅、嚴肅提出警告的領導者。」
吳欣岱稱，侯友宜不僅是威權體制的反撲，更是中國極權的馬前卒，懇求台灣社會，不要因為喜新厭舊，就葬好不容易建立的民主，和國際社會對台灣堅定抗中的信任。