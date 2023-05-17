怕打黑工？東亞多國嚴審中國簽證申請　部分省份還入「黑名單」

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李姓女子經常往返於韓國、日本以及泰國，她補充稱韓國未開放讓中國護照持有人多次入境簽證，且對中國入境簽證申請原先就很嚴格，就連中國人在入境時都會被詳細盤問。另外，泰國原先針對中國有為期30天的落地簽證，但今年落地簽僅有15天。
李姓女子表示，「很多人設法申請旅遊簽證，不論是個人去申請還是找旅行社代辦，以前都沒有被拒簽的個案，但是最近拒簽得非常嚴重。印尼峇里島現在針對中國人制定新的旅遊政策也在收緊。」
另外有一名現居美國的張姓男子透露，他曾協助多位中國居民申請韓國簽證，發現韓國大使館要求中國居民提交的文件，已經「相當於美國簽證」。張姓男子表示，申請美國的B1、B2類留學類簽證在今年一月下旬後就容易得多，「但比較奇怪的事，赴韓國的旅遊簽證，現在非常的困難。他們審言的程度幾乎跟申請美簽一樣繁瑣複雜。」
張姓男子舉例指出，申請者要提供各種證明，包括房產、工作證明、社保、保險，還要有存款證明，就像美國簽證一樣，「要證明你在中國是有約束力的，你有消費能力，要有足夠的文件證明你入境後不會打黑工。」
有多位網友向《自由亞洲電台》表示，近期韓國還會直接拒絕中國許多省份居民申請簽證。張姓男子坦言確實有此事，「而且遼寧、內蒙古、山東、河北、浙江、福建等，辦理簽證的人（代理）會說是黑名單乾脆就不接。還會稱想嘗試可以，但通常會建議別去申請，因為拒簽率實在太高。」
張姓男子分析，韓國政府對中國人入境限制和美國相似，他認為韓國可能從美國政府移民機構獲得中國非法移民數據，並以此制定應對中國非法移民的政策。
不過《自由亞洲電台》致電韓國駐中國大使館已北京簽證處以及深圳簽證中心，打算進一步取得說明，但未聯繫到使館人員。日本駐中國大使館簽證諮詢電話也是自動應答，並無相關查詢。