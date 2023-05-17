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怕打黑工？東亞多國嚴審中國簽證申請　部分省份還入「黑名單」

▲近期日本、韓國及泰國等國家全面嚴審中國護照持有人的入境簽證申請，甚至有民眾表示，申請韓國的簽證難度已經堪比美國。圖為北京機場。（圖／美聯社／達志影像）
▲近期日本、韓國及泰國等國家全面嚴審中國護照持有人的入境簽證申請，甚至有民眾表示，申請韓國的簽證難度已經堪比美國。圖為北京機場。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

先前曾傳出，因約莫400人的團客逾期滯留義國不歸，導致義大利突然下令停發團體簽給中國旅行團的消息，不過這項消息後來很快就遭到義大利大使館打臉澄清。雖然看似未有停發簽證一事，不過有媒體指出，近期日本、韓國及泰國等國家全面嚴審中國護照持有人的入境簽證申請，甚至有民眾表示，申請韓國的簽證難度已經堪比美國。

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根據《自由亞洲電台》報導，東亞多國政府近來限縮中國護照持有者的入境簽證申請。一名旅居韓國的李姓女子就像《自由亞洲電台》表示，日本對中國公民赴日旅遊簽證申請全面收緊，「日本對中國有多種簽證，一次入境簽證沒有很嚴，但三年、五年簽證多次出入境簽證，這類簽證在疫情前很容易批准，但現在中國公民申請被拒簽的概率非常大。」

李姓女子經常往返於韓國、日本以及泰國，她補充稱韓國未開放讓中國護照持有人多次入境簽證，且對中國入境簽證申請原先就很嚴格，就連中國人在入境時都會被詳細盤問。另外，泰國原先針對中國有為期30天的落地簽證，但今年落地簽僅有15天。

李姓女子表示，「很多人設法申請旅遊簽證，不論是個人去申請還是找旅行社代辦，以前都沒有被拒簽的個案，但是最近拒簽得非常嚴重。印尼峇里島現在針對中國人制定新的旅遊政策也在收緊。」

另外有一名現居美國的張姓男子透露，他曾協助多位中國居民申請韓國簽證，發現韓國大使館要求中國居民提交的文件，已經「相當於美國簽證」。張姓男子表示，申請美國的B1、B2類留學類簽證在今年一月下旬後就容易得多，「但比較奇怪的事，赴韓國的旅遊簽證，現在非常的困難。他們審言的程度幾乎跟申請美簽一樣繁瑣複雜。」

張姓男子舉例指出，申請者要提供各種證明，包括房產、工作證明、社保、保險，還要有存款證明，就像美國簽證一樣，「要證明你在中國是有約束力的，你有消費能力，要有足夠的文件證明你入境後不會打黑工。」

有多位網友向《自由亞洲電台》表示，近期韓國還會直接拒絕中國許多省份居民申請簽證。張姓男子坦言確實有此事，「而且遼寧、內蒙古、山東、河北、浙江、福建等，辦理簽證的人（代理）會說是黑名單乾脆就不接。還會稱想嘗試可以，但通常會建議別去申請，因為拒簽率實在太高。」

張姓男子分析，韓國政府對中國人入境限制和美國相似，他認為韓國可能從美國政府移民機構獲得中國非法移民數據，並以此制定應對中國非法移民的政策。

不過《自由亞洲電台》致電韓國駐中國大使館已北京簽證處以及深圳簽證中心，打算進一步取得說明，但未聯繫到使館人員。日本駐中國大使館簽證諮詢電話也是自動應答，並無相關查詢。

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