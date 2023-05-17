馬拉威「河馬撞船」事故！1歲童喪命23人失蹤 當局直言凶多吉少
非洲東南部馬拉威恩桑傑（Nsanje）區日前發生一起船難，一艘載有37人的小船，行駛在夏爾河（Shire River）途中，突然遭到河馬猛烈撞擊，小船不堪重撞翻覆，13人被救起，但有23人失蹤，另外1位1歲幼童則是被發現時已經喪命。當局表示，失蹤的人恐怕也已凶多吉少，因為河中有許多鱷魚和河馬出沒。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，當地警方表示，這起意外發生在本週一，目前救援人員仍在持續搜救。當地警方指出，夏爾河很淺，且有大量鱷魚和河馬棲息，攻擊事件頻傳。據了解，當時這條船要前往馬拉維與莫三比克邊境的農場，不料途中遭到河馬攻擊。
河馬的主要棲息地就位於撒哈拉以南的非洲地區，尤其在東非和南非。雖然河馬外貌看起來憨憨的很可愛，但其實牠是世界上最危險的動物之一，力氣超大，據《國家地理》報導，河馬可以直接用下巴把獨木舟撕成兩半。
河馬襲擊事件在非洲不算罕見，去年烏干達也曾發生一起意外，一位兩歲男童在河邊玩，結果被河馬直接吞下肚，幸好路過民眾見義勇為，不斷朝河馬丟石頭，最終河馬把男童吐了出來，沒有造成大礙。當地警方也呼籲民眾，不要隨便跟野生動物互動，因為牠們很可能會作出攻擊行為。