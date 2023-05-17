雲豹能源佈局多點開花 旗下煒盛水處理36億標案大進補
雲豹能源（6869）積極拓展多元再生能源，太陽光電、離岸風電、儲能、售電業務陸續開花結果，自5月開始，股價緩步走高，在台股大盤連漲兩日激勵下，今（17）日股價氣勢如虹，盤中強漲，最高來到110元逼近漲停，收盤價為109.5元，強勢站上所有均線。喜事不斷，旗下水處理事業再傳捷報，子公司煒盛環科成功奪下「迪化污水處理廠委託操作維護第七期暨設備更新」標案，合約自今年7月起，最長履約期限9年，總金額高達36億元。
該案採最有利標決標，煒盛憑著豐富實績、優異的技術與經驗，順利得標。目前雲豹能源對煒盛持股達7成，在煒盛接連取得水處理標案之挹注下，可望對母公司雲豹能源貢獻可觀營收，推升雲豹能源今年營運動能持續向上，挑戰百億年營收。
近年來全球氣候異常，不僅天災增加，全球各大洲幾乎都出現乾旱、水資源缺乏的嚴重情況，而台灣降雨時間分布不均，同樣也引發缺水危機。雲豹能源為促進永續發展，透過多元布局，不僅投入再生能源領域，更跨足綠循環，投資煒盛環科公司，積極發展水資源再利用。
雲豹能源總經理趙書閔表示，雲豹能源入主煒盛後，將工業廢水、民生廢水再利用，以及海水淡化處理列為重點發展項目，憑藉煒盛團隊專業技術，將有能力處理海水淡化，供應工業及民生用水，可望讓水資源充份運用，能提升台灣產業發展的利基，未來也能助力台灣實踐淨零排放。
自2021年雲豹能源投資入主煒盛後，迄今陸續拿下包含「臺北市污水下水道場站設備更新工程」、「桃園機場西側污水處理廠暨管道管線新建工程」、「桃園機場西側自來水儲水加壓站工程」、「迪化污水處理廠委託操作維護第七期暨設備更新」等合計總金額達新台幣65億元之工程標案，不僅代表煒盛在水處理業務發展一大躍進，更為母公司雲豹能源獲利帶來相當大的挹注。