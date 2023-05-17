避免興富發案重演　郭國文：透過銀行機制嚴審減少放款金額

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郭國文表示，建商有三大特殊性，導致公司治理對於建商而言更加重要。首先，建商因為融資案規模大，被銀行視為「好客戶」，卻可能產生資金過度集中不動產，影響金融穩定；目前銀行法跟央行信用管制都有相關限制。
第二建商的「商品」為住宅，涉及基本居住權，面對不當經營恐為了獲利而過度炒作，透過《平均地權條例》新增的打炒房措施，可以減少相關行為。
最後是職安議題，營建工程面臨較高風險，因此勞動部特別設置「營造安全衛生設施標準」，確保營建業遵守更嚴格的職安規範；但即便如此，經過勞動部的宣示，職業災害保險給付千人率於去年降至千分之2.269，營建業卻仍高達千分之7.749，顯然營建職災居高不下。
郭國文說，若建商遊走在法律邊緣，甚至觸法也不怕罰則，會對社會產生重大負面影響，主張透過公司治理和ESG（環境保護、社會責任與公司治理的強化），提升建商對於企業社會責任的重視。
郭國文指出，目前上市櫃公司治理評鑑當中，違反企業社會責任屬於額外扣分的項目，顯然金管會也有意透過引流資金來懲罰不重視社會責任者，但效果不彰，興富發發生這麼多起命案，2012年的公司評鑑卻還是在前半端。
郭國文認為，將企業社會責任納入授信5P原則中的「借款人展望」指標，來強化對建商的公司治理，會比參考性評鑑更有效，以興富發為例，應減少興富發可承貸金額，若僅提高利率恐讓建商容易將成本轉嫁給消費者，減少放貸金額會是更有效的作法。
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