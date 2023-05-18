租屋補助出包2／180戶遭追回「補貼全額」！律師揭租客最終下場
今年1月全國房租年增率高達2.44%，是27年來單月最大增幅，通膨壓力衝擊全台300萬租屋族。日前又發生180戶通過內政部營建署審核領取租屋補貼的租屋族，因審查人員疏失，有個案被追討已領7個月、數萬元的租金補貼。對此，律師表示，若確實因營建署違反信賴保護原則，造成這180名租屋族損失，可向營建署提出訴願，捍衛自身權益。
記者徐銘穗/綜合報導
權麒法律事務所「巴毛律師」陳宇安17日接受《NOWnews今日新聞》電話採訪時表示，她細究營建署回應內容，「2022年度300億元租金補貼的租賃房屋，為了避免申請人以營業用的店面或非居住使用的房屋申請補貼，採房屋稅籍資料是否以住家用稅率課徵為依據」。
雖然營建署承認，因首次辦理，審查人員初期對作業不熟悉，導致發生180名租屋族須繳回已核發下的租屋補貼。但是陳宇安認為，這180人因租屋處稅籍資料不符合申請租屋補貼資格，如果沒有發生審核疏失，本來就拿不到租金補貼，「這些錢本來就不是你的」，因此不認為有損害情形發生，認為就算提出訴願，成功機率不高。
金石法律事務所律師張羽誠則指出，如果確實因「房東沒繳稅」，導致這180名已通過營建署審核的租屋族，被追討已核發的租金補貼造成損失，可依《訴願法》向營建署提出訴願，成功機率高低則須視個案狀況而異。