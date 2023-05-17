乳癌化療常致手腳麻、無力　中醫雙管齊下緩解副作用

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化療藥物殺癌 手麻、腳麻是常見不適反應奇美醫療財團法人奇美醫院中醫部總醫師許晉嘉說明，化學治療是一種常用的癌症治療方式，儘管能夠有效地摧毀惡性腫瘤細胞，但存在許多常見的副作用，例如噁心、嘔吐、白血球降低、貧血等。而化療所導致的周圍神經病變(CIPN)也是由化療藥物所產生的副作用，最常出現的不舒服包含四肢麻木、疼痛、燒灼感、感覺減退以及刺痛，少數會出現運動神經相關之症狀(例如無力、動作失調)、自律神經相關症狀、以及腦神經症狀等；較嚴重可能有肌腱反射消失、肌肉萎縮甚至癱瘓等。
這些癥狀在化學治療初期即可出現，在化療結束後可逐漸緩解消失，但也可能長期存在，嚴重者可持續數月甚至數年，甚至有些是不可逆的。
化療所致的周圍神經病變 中醫認為虛中夾瘀針對化療引起的周圍神經病變，許晉嘉總醫師指出，現在西方醫學的治療方式主要為神經疼痛抑制的相關藥物以及營養補充，然而針對麻等感覺異常並無有效預防以及治療的手段，常見的暫時緩解手段包含按摩、熱敷或者冷敷。
而現代中醫醫家認為化療藥屬於耗氣耗血之藥，久用則容易引起氣血不足與不通之病況，然而氣血消耗久後會使藥毒更難排除，滯留體內而成瘀。這樣氣血虛且夾瘀的病況逐漸使神經的充養產生問題，因而導致麻、痛、感覺異常等狀況產生。
化療後手麻、腳麻症狀 中醫可幫助改善許晉嘉總醫師強調，CIPN無致命性，但影響正常生活甚大，部分醫學期刊建議補充維生素B12、葉酸、鋅等來治療，但臨床觀察效果有限，仍有許多病人為此症狀所苦。中醫的診療講究個人化與體質判斷，有著「同病異治」的特點，癌症病人若為手麻症狀所苦，可至中醫部進行就診與辨證診斷，由中醫師打造專屬於處方。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57829
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