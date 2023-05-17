馬斯克談中國欲控制台灣 稱應「認真對待」其主張、蘋果也受牽連
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克接受美國《消費者新聞與商業頻道》（CNBC）訪問表示，人人都應該關切美中之間的緊張關係。採訪期間他提到，中國在對台政策上就是要尋求「實現統一」，人們應該要認真對待，至於若中國真的控制台灣後，他認為「比起特斯拉，這種情況對許多其他企業來說更加糟糕」，指蘋果處境會比特斯拉更嚴峻。
國際中心楊智傑／綜合報導
馬斯克（Elon Musk）在德州奧斯汀舉行特斯拉股東大會，場邊接受CNBC主持人法柏( David Faber）時專訪時，法柏問馬斯克是否會擔心中國和美國之間日益緊張的關係，馬斯克先是表示認同，接著又稱他認為這是「所有人都應該擔心的事」。
對於中國是否會採取行動掌控台灣，馬斯克則回應表示，「他們（中國）的官方政策就是，台灣必須被統一」，並稱在這點上無需解讀弦外之音，而是得要「認真對待」。
另外，倘若台海真的爆發戰爭，馬斯克也認同「國際企業將遭到拖累」，他坦言中國經濟與全球經濟關係就像是連體嬰，現在宛如試圖將兩者彼此切割，這就是問題的嚴重性。
他也提到，若台海真的爆發戰爭，比起特斯拉還有更多跨國企業將受牽連，「我的意思是，那大家要去哪裡買iPhone手機？」；馬斯克坦言，特斯拉的生產製造仰賴台積電生產的半導體晶片，而蘋果也是如此。