周興哲是金曲遺珠！突然遺憾發聲 想找保守祕密的摯友
周興哲雖然是本屆金曲獎的遺珠，但他不甩金曲獎遺憾，即將啟程澳洲，舉行雪梨站、墨爾本站的演唱會，而今（17）日他翻唱的歌曲〈摯友〉同時上線，而他的MV與作家黃山料合作，取材黃山料的青春戀愛小說《好好再見 不負遇見》。周興哲希望透過此曲，傳達出無法讓摯友變戀人的遺憾，還特別發文尋找摯友。
記者吳雨婕/綜合報導
歌曲〈摯友〉原本是被A-Lin收錄在最新專輯《A-LINK》裡的收錄曲，周興哲回憶〈摯友〉創作過程，提及當時demo叫〈最近的距離〉，他想為世上許多單方面想「不只是朋友」的人，寫一首限定歌，希望讓因為許多原因，而無法讓「摯友變戀人」的朋友們安慰，因為怕告白而連朋友都做不成，這說不出口的愛注定無法昇華，只能永遠當做天上的那顆星、遙望那「觸不到的戀人」，周興哲希望藉這首歌代替遺憾的人們發聲，「唱出來，把心中的缺憾完整了。」又說：「希望有這麼一首歌，可以讓他們得到寬慰和療癒。」
今日新歌上線，周興哲特別為歌曲〈摯友〉發文：「有誰能住進你的『摯友』名單裡？是能保守祕密的交心好友？還是那個從不敢表明的真心？」他也提到歲月和科技帶給生活的變遷，「從3310傳簡訊寄託心意，到MSN狀態中的專屬密碼，10年過去了...」又表示：「如今，個人社群可限定的私密心事，我們都在不同媒介裡，試圖維繫著不願分開的情感故事。」