路透曝民調：61%的美國人認為AI恐威脅人類 但擔心經濟的人更多
美國科技公司OpenAI開發出爆紅的聊天機器人ChatGPT，執行長阿特曼（Sam Altman）17日出席美國參議院司聽證會時表示，應該加強對AI的監管規範，否則生成式AI（Generative AI）的無序發展可能會帶來「類似原子彈的嚴重後果」。而根據《路透社》與益普索（Ipsos poll）合作的民調結果顯示，61％的美國人擔心AI帶來的負面影響，可能會威脅人類文明。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，61％的美國人認為AI對人類構成風險，有22％的人不同意，另外還有17％的人不確定。而若從受訪者背景分析，70％投票給川普選民認為AI有風險，而60％投票給拜登的選民認為AI有風險，支持川普的民眾更傾向擔憂AI的發展，但差別不大。
對於這樣的民調結果，史丹佛大學的電腦科學教授特龍（Sebastian Thrun）表示，「這些的擔憂非常合理」，特龍認為科技大廠在發展AI時，應該先對大眾說明，AI發展可以如何提升人類的福祉，AI如何幫助人類變得更好、更有效率，「這是目前大眾對話中缺少的部分」。
加州大學柏克萊分校的教授斯托伊卡（Ion Stoica）也表示，AI的應用對於革命性藥物的發現有積極的幫助，類似的正面例子還有很多，但大多數人想到AI，還是只會先想到ChatGPT，「美國人可能沒有意識到AI已經在他們的日常生活中變得多麼普遍」，斯托伊卡認為。
另外有趣的是，這份訪問了4415名美國成年人的民調，結果顯示有82％的受訪者擔心經濟衰退的風險，比擔心AI威脅的61％高出許多，另外也有77％的人擔心犯罪問題，支持增加警察機關的預算，也比擔心AI威脅的人更多。