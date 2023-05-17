宋智孝被欠薪9億怒提告！心疼員工快活不下去 暖心付千萬醫藥費
韓國女星宋智孝去年10月簽約經紀公司「UZUROCKS」，竟成被積欠薪資的受害者！這半年以來除了《Running Man》節目薪水直接匯入帳戶，其他工作酬勞分文未拿，金額高達9億元韓幣（約2,265萬元台幣），人美心善的她，得知旗下員工被欠薪導致信用受損，出面揭露前公司的惡行，甚至私下支助1,000萬元韓幣（約25萬元新台幣）醫藥費，到醫院陪伴受害者，暖舉感動粉絲。
記者江芷稜/綜合報導
根據《Dispatch》報導，宋智孝上個月曝光欠薪一事，經紀公司仍以資金即將到位等理由拖延，公司員工也沒拿到3、4月薪水，每人金額100萬元至200萬元韓幣（約2.5萬元至5萬元新台幣），她遂以法律途徑提告，和公司解除合約，更為了員工挺身而出，透露「他們變成信用不良者，卡也不能刷，手機不能打，已經快活不下去」！
宋智孝這半年來為公司賺了12億元韓幣，被積欠9億元韓幣薪資，她接受媒體專訪，表示自己暫時沒有收入不會影響生活，但員工為公司代墊費用，沒了收入立刻影響生活，希望前公司能優先支付員工欠薪；並爆料董事朴周男開跑車上班，承諾多次會還錢，卻對欠薪一事找理由拖延，事發後還辭去職務。
《Dispatch》訪問5名被欠薪的UZUROCKS員工，他們如今生活困難，甚至無法支付醫藥費，有員工透露自己去年出車禍開刀了2次，家裡沒辦法提供援助，是宋智孝悄悄幫忙支付了1,000萬元韓幣的醫藥費，更暖心的是正值新冠肺炎期間，受害者沒有人看謢，宋智孝晚上竟到院陪伴該位員工聊天、協助辦理出院手續，讓醫護人員都嚇了一跳。她甚至自掏腰包幫工作人員出計程車費，如果經紀人很忙，就自己開車去節目現場，「對我們來說她不只是一位藝人，而是像姐姐一樣的存在」。