台灣再度舉辦WBC　12國共襄盛舉

霹靂舞成為亞運、奧運正式競賽項目後，台灣積極舉辦霹靂舞相關國際賽事，近期也舉行了2023 WBC東南亞決賽World Breaking Classic，共吸引來自台灣、印度、馬來西亞、澳門、澳洲、日本、越南、印尼等12個國家或地區參賽，2對2的BBoy Battle賽共計60支隊伍報名、而10對10團體賽則有16支隊伍報名。
運動中心/綜合報導
主賽事最後2對2的Bboy Battle由日本隊伍Gun Smoke Breakers拿下冠軍及台灣 KGB Crew拿下亞軍 、而10對10團體賽則由地主臺灣奪冠City4 KGB及越南Fido Crew拿下亞軍，奪冠隊伍中的一名來自桃園City4 KGB的選手Bboy Fong 表示，「很榮幸在這次的WBC 東南亞決賽為台灣獲得了團體賽的冠軍，最令我印象深刻的兩場對決其中就是在四強的時候，我們的隊員在一次團體技中，不小心受了傷，幸好隊長的反應很即時在比賽的後段做了精準的分配才驚險拿下了勝利，活動整個氣氛很棒，也很開心能和多位來自不同國家的選手交流及對戰，期待明年的活動能再次參加。」
Gun Smoke Breakers日本冠軍隊員Yosh表示：活動DJ 很棒。當天播放有經典、或是混音經典和大型活動mixtape音樂。至於在Battle上面，感覺2vs2少了很多套路可以使用，我認為套路在大型比賽中起著非常重要的作用。
霹靂舞委員會副主委同時也是本次賽事主辦人劉志強表示：「在這後疫情時代，疫情的解封，也是我們霹靂舞聚合交流與知識共享的開始。舞池是一個開放的平台，讓世界知道臺灣的霹靂舞圈的光芒！競賽只是把世界各地愛跳舞的人聚在一起的一個理由而已，而目的還是玩得開心為主。」
街舞是運動與街頭表演相結合的舞蹈統稱，其中霹靂舞是以個人風格為主的技巧性街舞舞種，要求舞者以頭、肩、背、膝為重心，貼近地面迅速旋轉翻滾，對練習者的身體素質及表演技巧的要求很高。
國際奧會過去幾屆一直苦思提升比賽的精彩程度，來挽救承辦國家的財務支出，並且吸引更多年輕人關注奧運，因此在年輕人當中欣賞度高的霹靂舞脫穎而出登上巴黎奧運舞台。