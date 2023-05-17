中國脫口秀「野狗段子」挨轟侮辱解放軍 北京祭6千萬罰單並禁演
中國知名脫口秀演員「House披頭」（李昊石）近日在演出中遭觀眾舉報，表演當中的段子以「作風優良，能打勝仗」形容野狗，被觀眾舉報「侮辱解放軍」並掀起大批中國網友抨擊；北京主管機關在調查數日後決定祭出嚴懲，除了無限期暫停其所屬公司在北京的所有演出外，還開出人民幣1335萬元（約新台幣6000萬元）的罰單，同時沒收違法所得逾人民幣130萬元。
國際中心楊智傑／綜合報導
脫口秀演員「House披頭」13日在北京分別進行2場演出，其中一個段子提到自己領養了2隻野狗，他一開始見到這2隻野狗時，牠們正在追松鼠，讓他想起「作風優良，能打勝仗」8個字；由於習近平在中共十八大期間提出了新時代強軍目標「聽黨指揮，能打勝仗，作風優良」，因此這12字也成為解放軍的精神口號，這個橋段也被中國網友認為是以「野狗」形容解放軍，接連砲轟其侮辱人民軍隊。
儘管演員本人及其所屬公司「笑果文化」在事件風波上立刻出面發文道歉，承諾不再犯，但北京市文化和旅遊局今（17日）仍發布公告，稱李昊石及笑果文化「肆意篡改演出申報內容，表演中出現嚴重侮辱人民軍隊的情節」，以造成惡劣社會影響、違反《營業性演出管理條例》第25條、第26條規定為由，北京市文化市場綜合執法總隊決定沒收違法所得132.5萬人民幣（約新台幣590萬元），併罰款1335萬人民幣（約新台幣5947萬元）。
此外，北京市文旅局亦宣稱將無限期暫停該公司在北京所有演出活動，強調人民軍隊是守衛國家安全、守護人民安寧的堅強衛士，「絕不允許任何公司和個人在首都舞台肆意詆毀人民軍隊的光輝形象，絕不允許傷害廣大人民群眾對子弟兵的深厚感情，絕不允許把嚴肅題材娛樂化。希望廣大文藝工作者遵守法律法規，端正創作思想，加強道德修養，自覺講品味、講格調、講責任，為人民群眾提供有營養的精神食糧。」