影／藍徵召侯友宜選總統　朱立倫：郭台銘是重返執政最重要的夥伴

沒挺同鄉侯友宜！嘉義旅外同鄉會支持賴清德

▲新北市長侯友宜今天獲國民黨徵召參選2024總統大選，不過，有60多名旅外嘉義鄉親今天出席「全國嘉義旅外同鄉會座談會」，力挺民進黨總統參選人賴清德。（圖／民進黨高雄市黨部提供）
▲新北市長侯友宜今天獲國民黨徵召參選2024總統大選，不過，有60多名旅外嘉義鄉親今天出席「全國嘉義旅外同鄉會座談會」，力挺民進黨總統參選人賴清德。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

中央社

（中央社記者葉素萍台北17日電）新北市長侯友宜今天獲國民黨徵召參選2024總統大選，不過，有60多名旅外嘉義鄉親今天出席「全國嘉義旅外同鄉會座談會」，力挺民進黨總統參選人賴清德。

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新北市嘉義同鄉會理事長劉德宗發起「全國嘉義旅外同鄉會座談會」，邀集全國嘉義旅外同鄉會重要幹部與會，嘉義縣長翁章梁也出席，共61名旅外嘉義鄉親今天赴民進黨中央黨部，力挺賴清德。

會中決議將於7月22日正式成立「全國嘉義旅外鄉親挺賴清德後援會」，宣示面對2024大選，團結力挺賴清德。

副總統、民進黨主席賴清德出席座談會致詞時表示，守護台灣本土政權最重要的意義就是顧主權、顧所有權，沒有所有權的和平，都是假和平。

賴清德指出，接受九二共識，就是接受一個中國原則，要得到和平是不可能的事情。他說，這場選舉一定很競爭，大家聚集力量，要一直到贏得最後勝利為止。

賴清德表示，這場選舉除了守護本土政權，也是要進一步落實「嘉義建設」；嘉義縣重大建設都是在民進黨執政陸續完成，未來他領導國家，除了守護主權，促進和平、繁榮，也會跟南部各縣市的縣長合作，好好建設，不用讓年輕人離鄉背井，讓長輩可以三餐溫飽。

賴清德說，自己當台南市長時就是嘉義縣的好鄰居，擔任立委跑紅白帖，也跑到嘉義，在他的心理，自己也是嘉義人的一分子。

翁章梁致詞表示，嘉義基本政治態度就是「支持台灣，支持本土」。民進黨聲勢好時，嘉義縣都大贏；民進黨最差時，幾乎全國各縣市都輸，嘉義還是贏。嘉義主流民意很清楚，就是支持台灣本土政權，支持為台灣這片土地打拚的人，嘉義對民進黨來說，就是最重要的灘頭堡。

全國嘉義旅外鄉親挺賴清德後援會總會長黃榮發表示，嘉義人過去都支持嘉義人，但這次特別例外，因為賴清德要選總統，雖然侯友宜也要選總統，一位是嘉義人，一位是萬里的副總統，但賴副總統從當民代到市長，他長期觀察，賴清德當總統是嘉義人的冀望，全力支持賴清德當選。（編輯：蘇志宗）1120517

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