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土耳其台灣中心募款爆爭議！外交部：未涉入、慎思後續合作

▲針對監委調查土耳其「台灣-雷伊漢勒世界公民中心」募款爭議，外交部今天表示未涉入募款事宜，但該中心對外交部補助案的履約情況不佳，將審慎考慮後續合作關係。(圖／NOWnews資料照)
▲針對監委調查土耳其「台灣-雷伊漢勒世界公民中心」募款爭議，外交部今天表示未涉入募款事宜，但該中心對外交部補助案的履約情況不佳，將審慎考慮後續合作關係。(圖／NOWnews資料照)

中央社

（中央社記者黃雅詩台北17日電）針對監委調查土耳其「台灣-雷伊漢勒世界公民中心」募款爭議，外交部今天表示未涉入募款事宜，但該中心對外交部補助案的履約情況不佳，將審慎考慮後續合作關係。

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「台灣-雷伊漢勒世界公民中心」的募資案日前遭衛福部認定違反公益勸募條例，要求返還捐款。監委紀惠容、范巽綠、林盛豐今天發布新聞稿，質疑衛福部的裁定違反行政程序，並主張該集資案是根據雷伊漢勒市府、台灣中心、土耳其台灣中心協會及駐土代表處簽訂的四方合作備忘錄，但迄今未見外交部有任何表示。

對此外交部發布新聞稿回應指出，「台灣─雷伊漢勒世界公民中心」透過國內募款平台進行勸募，是由該中心與「台灣世界公民中心學會」自行發起，且在國內募款，自當依據台灣相關法令規定辦理，並由政府主管機關認定。

外交部表示，外交部與駐土耳其代表處從未涉入該兩單位在台募款的事宜，不僅不瞭解細節，也與相關外交工作無直接關聯。

外交部說，土耳其「台灣─雷伊漢勒世界公民中心」產權由當地雷伊漢勒市政府所有，相關營運管理均由該市府全權負責。

外交部表示，駐土代表處與雷伊漢勒市政府、「台灣─雷伊漢勒世界公民中心」及「台灣世界公民中心學會」曾於110年8月18日簽署為期1年的合作備忘錄，旨在以補助方式，協助中心裝修4間工作坊，以及支持婦女職訓工作與該中心初期營運部分費用。

外交部表示，該中心未能依約於111年8月間完成相關工作，外交部考量或有外在環境的難處及限制，同意該中心依約在提出正式書面請求下，至多可再展延1年至今年8月間執行完畢。

外交部表示已多次向該中心執行長要求，應依約正式提交展延書面申請，亦指示駐土耳其代表處多次聯繫該中心提交進度報告及加速工程履約進度，但截至目前止仍未獲該中心正面回應，外交部至表遺憾與不解。

外交部表示，由於本案受補助方履約情形不佳，且該中心單方面的募款行為已引發媒體及部分立委的批評與關注，及若干民眾的負面觀感，外交部除將積極催洽該中心儘速辦理補助案的執行及結案事宜外，未來也將審慎考慮與該中心後續的合作關係，避免無端捲入其造成的爭議。（編輯：黃國倫）1120517

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