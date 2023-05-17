曝府院高層會議照 賴清德：繼續壯大國家、打造民主繁榮和平國度
兼任民進黨主席的副總統賴清德，今（17）日晚間於臉書貼出與總統蔡英文、行政院長陳建仁會議照片，說明這是工作的日常，雖大多不是討論流量很高的話題，不過卻是這個國家需要被重視的事情，隨著總統大選腳步越來越近，各黨候選人陸續浮出檯面，他希望這不是一場誰勝誰負的選舉，而是一場凝聚台灣共識的民主團結運動，自己也會繼續扛起責任、壯大國家，「打造台灣成為更民主、更繁榮、更和平的國度！」
記者陳威叡／台北報導
賴清德晚間於臉書貼出與總統蔡英文、行政院長陳建仁會議照片，說明這是工作的日常，而討論的事情，大都不是流量很高的話題，不過卻是這個國家需要被重視的事情。現階段的國際情勢十分複雜，面對威權主義擴張、氣候變遷、淨零轉型及數位轉型等艱鉅挑戰，台灣必須維持均衡、開放、進步的正確方向，才能站穩國際舞台。同時，也要持續尊重多元、關心弱勢、建立公義社會，「政治的方向絕對不能走偏，要走穩、走對。」
賴清德也說，雖然今天大家關注其他政黨的候選人名單，但自己作為副總統，協助總統推動國政仍是同樣的工作。這7年，民進黨已經累積了許多執政成果，也正走在正確的路上，台灣是自由民主陣營的重要夥伴，在全球產業分工、智慧科技發展中，扮演重要角色。國際社會對台灣的一致看法是，可以信賴的夥伴、充滿活力的民主，這是台灣的品牌價值，既為台灣帶來經濟繁榮，也為台灣帶來民主保障。
賴清德指出，明年總統大選腳步越來越近，各黨候選人也陸續浮出檯面，他衷心希望這次選舉過程是良性競爭，這不是一場誰勝誰負的選舉，而是一場凝聚台灣共識的民主團結運動。也一定要確保中華民國台灣主權不被侵蝕，自由民主憲政體制不被破壞，這是國家領導者的基本使命，必須堅守，接下來會繼續扛起責任、壯大國家，「打造台灣成為更民主、更繁榮、更和平的國度！」