《玩命關頭X》2大角色確定回歸！PTT影迷傻眼：根本DC失業自助會

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據悉，這次的《玩命關頭X》集結過往所有角色和演員，包含反派，甚至是領便當的人通通回歸，就連在《玩命關頭6》身亡的吉賽兒（蓋兒加朵飾演）也確定現身，更勁爆的是，在片尾彩蛋竟然出現路克哈柏斯（巨石強森飾演）。此外，馮迪索也宣布《玩命關頭X》將拍成三部曲，也就是拍到第12集才會正式完結。
有趣的是，由於飾演反派「但丁」的演員傑森摩莫亞，在DC英雄電影中出演「水行俠」，若再加上此次回歸的「神力女超人」蓋兒加朵以及「黑亞當」巨石強森，如同翻版的「正義聯盟」，也讓不少PTT網友笑嘲，「真的是DC穢土轉生」、「歡迎其他DC失業者加入」、「玩命光頭變成DC大本營了，笑死」、「 DC受害者自救會嗎？」、「下兩集出現亨利卡維爾（超人）跟班艾佛列克（蝙蝠俠）或是閃電俠我都信了！」
事實上，DC影業為了能抗衡漫威影業，從2013年就開始推出《超人：鋼鐵英雄》、《蝙蝠俠對超人：正義曙光》等系列英雄電影，也捧紅不少演員，例如「超人」亨利卡維爾、「閃電俠」伊薩米勒、「水行俠」傑森摩莫亞、「神力女超人」蓋兒加朵，卻依舊追不上漫威的聲量與評價，再加上疫情影響，導致後面規畫的系列續集不是延期就是作罷，目前正處於尷尬的狀態，也讓這些超級英雄面臨「失業」，成為外界冷嘲熱諷的話題。