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《玩命關頭X》2大角色確定回歸！PTT影迷傻眼：根本DC失業自助會

▲由馮迪索（左）監製、主演的電影《玩命關頭X》，這次讓所有角色通通回歸，包含蓋兒加朵、巨石強森，結果就被PTT網友們笑嘲是「DC英雄失業自助會。」（圖／UIP提供）
▲由馮迪索（左）監製、主演的電影《玩命關頭X》，這次讓所有角色通通回歸，包含蓋兒加朵、巨石強森，結果就被PTT網友們笑嘲是「DC英雄失業自助會。」（圖／UIP提供）

記者詹鎰睿/綜合報導

以下有雷！閱讀前請三思！

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美國娛樂動作爽片《玩命關頭X》已經在今（17）日台灣正式上映，由於官方主打這部片是該系列的最終章，仍讓不少影迷帶著期待又懷念的心情重回戲院觀賞，沒想到許多已經看過的PTT網友們紛紛笑嘲，「還以為在看正義聯盟」、「這是DC受害者聯盟吧！」

據悉，這次的《玩命關頭X》集結過往所有角色和演員，包含反派，甚至是領便當的人通通回歸，就連在《玩命關頭6》身亡的吉賽兒（蓋兒加朵飾演）也確定現身，更勁爆的是，在片尾彩蛋竟然出現路克哈柏斯（巨石強森飾演）。此外，馮迪索也宣布《玩命關頭X》將拍成三部曲，也就是拍到第12集才會正式完結。

▲《玩命關頭X》大魔王「水行俠」傑森摩莫亞華麗登場。（圖／翻攝自環球影片YouTube）
▲《玩命關頭X》大魔王由「水行俠」傑森摩莫亞飾演，剛好與「神力女超人」、「黑亞當」同台。（圖／翻攝自環球影片YouTube）
有趣的是，由於飾演反派「但丁」的演員傑森摩莫亞，在DC英雄電影中出演「水行俠」，若再加上此次回歸的「神力女超人」蓋兒加朵以及「黑亞當」巨石強森，如同翻版的「正義聯盟」，也讓不少PTT網友笑嘲，「真的是DC穢土轉生」、「歡迎其他DC失業者加入」、「玩命光頭變成DC大本營了，笑死」、「 DC受害者自救會嗎？」、「下兩集出現亨利卡維爾（超人）跟班艾佛列克（蝙蝠俠）或是閃電俠我都信了！」

事實上，DC影業為了能抗衡漫威影業，從2013年就開始推出《超人：鋼鐵英雄》、《蝙蝠俠對超人：正義曙光》等系列英雄電影，也捧紅不少演員，例如「超人」亨利卡維爾、「閃電俠」伊薩米勒、「水行俠」傑森摩莫亞、「神力女超人」蓋兒加朵，卻依舊追不上漫威的聲量與評價，再加上疫情影響，導致後面規畫的系列續集不是延期就是作罷，目前正處於尷尬的狀態，也讓這些超級英雄面臨「失業」，成為外界冷嘲熱諷的話題。

▲巨石強森飾演黑亞當。（圖／華納兄弟影業提供）
▲曾飾演「黑亞當」的巨石強森，曾和馮迪索鬧不合，結果卻在片尾彩蛋現身，引發討論。（圖／華納兄弟影業提供）
神力女超人黛安娜。（圖／翻攝自神力女超人電影）
▲飾演「神力女超人」的蓋兒加朵，也「死而復生」回歸玩命關頭電影飾演吉賽兒。（圖／翻攝自神力女超人電影）

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