卵巢退化七年努力盼無一子　中醫治療成功六年連生3胎

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配合中藥調理 再次自然懷孕張烱宏醫師建議先從體質調理下手，配合適度走路運動以控制體重，中醫調理3個月，並配合排卵藥，終於在超音波檢查中發現，求孕多年才第一次出現的成熟卵泡，婦產科採用人工受孕，這次終於成功受孕，吳太太於106年9月順利產下第一個孩子。
有第一個小孩後，吳姓夫妻對中醫治療信心大增，為了想再生二寶，持續尋求中醫治療。在坐月子期間，張烱宏醫師以個人化中藥調理吳太太體質，雖體重尚無減輕，但痰濕體質已較不明顯，透過適度運動並禁用冰飲，吳太太竟自然受孕，於108年產下第二個小孩，連婦產科醫師都覺得不可思議。
改變子宮受孕環境 如願產下第3胎張烱宏醫師原本以為階段性任務已完成，但吳姓夫妻實在太喜歡小孩，想再生第三個寶寶，這將是一個更為艱難的任務。因為吳太太已經近41歲，卵巢功能比前幾年還低，建議配合試管療程，但兩夫妻經濟考量希望採中醫調理自然受孕。吳太太110年8月自然受孕但卻小產，而在小產後的調養階段，張烱宏醫師仍以中藥調理體質，改變子宮受孕環境，又如願順利產下第3個寶寶。
高齡還想受孕 中醫治療助攻張烱宏醫師表示，不孕症是非常複雜的疾病，有多重的因素會造成不孕，必須從多方面一起治療，調理體質是一項重要的工作。如吳太太使用排卵針仍無成熟的卵泡，則可透過中醫改善體質。另外透過坐月子和小產後的中醫個人化中藥處方，除協助惡露排出之外，對於改變體質和改變子宮受孕環境更是重要的關鍵時期，讓原本7年無成熟的卵可取的吳太太，透過中醫治療後，6年陸續生下3位健康的寶寶。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57817
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