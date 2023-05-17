破美圍堵新招？中國挖角韓國人才　在晶圓廠外「散步」邀兼差

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這名企業高層指出，像是台積電、三星（Samsung）和SK海力士（SK Hynix）都是他常去的晶圓廠，另外還有一些國外設備供應商的辦公大樓，「他們的上下班時間相對固定，工程師下班後還有時間可以來幫忙。」
韓國前貿易部長呂翰九表示，隨著華府限制中國取得美國技術和專業知識，北京為尋求減輕造成的損害，現在更積極謀取韓國技術和人才。他表示，「美國對中國嚴加管控，使得中國用合法以及非法手段兼施，雙管齊下提升中國企業對韓國工程師及研究人員的挖角攻勢。」
一名中國代工廠的獵頭專家表示，在美國制裁下，要招募在美國受過教育或就業的人變得非常棘手，「因此歐洲、日本及韓國取而代之，成為人才源頭。」
專家指出，韓國聲稱的「技術外洩」可能還包括合法的外國人才聘用，但也存在非法雇用行為，侵犯專利權、間諜活動和竊盜等行為。
根據韓國國家情報院（NIS）統計，國家核心技術外洩事件數量持續增加，從2017年的3件，增至2018年和2019年的各5件，到了2020年更上升至9件，2021年則有10件。而今年第一季已經有3件，各屬於半導體、顯示器和汽車製造領域，且都涉及大企業。
報導稱，韓國當局十分重視這個問題，目前正在建立一個韓國企業的晶片工程師資料庫，監控這些人才的出入境。另外還成立了數個新的調查機構來追查洩密事件，並通過相關立法加重洩密侵權事件的罰則、提升檢舉的便捷度。這些措施似乎也正取得成果，今年第1季因洩露技術而被捕的人數是去年同期的2倍。
首爾大學專門研究產業間諜問題的研究人員佛尼（Ben Forney）表示，大多數韓國技術外流事件涉及韓國工程師，尤其是退休人員，他們被中國企業以比原本高3至4倍的高薪挖角。
韓國競業條款規定工程師離職2年內不可加入外國企業，但在某些情況下，像是透過韓國或台灣設立一家完全不同產業的「空殼公司」來規避，中國會支付豐厚的報酬給想要招聘的工程師，直到2年一過，再正式聘用他們。
在美國，中國獲取專業知識的最常見方法是，引誘或脅迫常駐美國的中國工程師，但佛尼指出，韓國的問題是，土生土長的韓國工程師跑到國外，因此才定調為「技術外洩」，而非間諜或竊取智財權。