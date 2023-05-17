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內容導覽乳酸菌並不完全等於益生菌，兩者的定義不同，乳酸菌是一大類代謝可以產生乳酸的細菌，其中「對人體能產生益處的活菌」，才是益生菌；而益生菌中雖然大部分是乳酸菌，但也有很多非乳酸菌的菌種。
- 乳酸菌是什麼？
- 益生菌是什麼？
- 酵素是什麼？
- 益生菌和酵素，我需要哪一個？
- 益生菌和酵素的補充時機
乳酸菌是什麼？
乳酸菌是一群相當廣泛而龐大的菌群，被發現或應用在各種發酵食物和乳製品中，因為在發酵醣類的過程中會產生 50% 以上的乳酸而被命名。
發酵產生的乳酸有助於降低腸道的 pH 值，調整腸道環境，競爭抑制有害菌的生長，減少壞菌的生長空間。常見的乳酸菌屬包含乳酸桿菌屬 (Lactobacillus)、鏈球菌屬 (Streptococcus)、腸球菌屬 (Enterococcus) 及雙歧桿菌屬 (Bifidobacterium) 等，民眾選購產品時盡量選擇清楚標示菌種和菌株，且有認證為益生菌的產品更好。
益生菌是什麼？
世界衛生組織對於益生菌的定義是指「足量使用時，能給宿主帶來健康效益的活的微生物」，大多為乳酸菌，但也包含酵母菌和其他非乳酸菌的細菌。
益生菌進入腸道後，可以定殖在腸道內，與腸道中的其他微生物相互作用，和有害菌相互競爭營養資源和黏附位置，阻止有害菌生長，維持腸道菌群的平衡。而腸道菌群的平衡除了可以解決多數腸胃不適的問題，也可以增加免疫細胞活性，提高對抗病原菌的能力，甚至影響大腦或情緒。
酵素是什麼？
酵素（enzyme）是存在生物體內擔任催化反應的蛋白質，幫助人體進行各種代謝，維持生理機能。其中大家較熟悉的是幫助食物分解的消化酵素，如澱粉酶、蛋白酶、脂肪分解酶等等。
有些食物中也含有「食物酵素」，可以幫助消化，如鳳梨、奇異果和木瓜中含有蛋白酶，餐後吃可以幫助消化，有助於食物的消化吸收；但市售許多「酵素」產品，其實主要提供的不是食物酵素，而是「蔬果發酵液」的成分，是以營養補充調節生理機能為主（參考：蔬果發酵液≠消化酵素 營養師提醒：這些天然成分是輕瀉劑！）。
益生菌和酵素，我需要哪一個？
解釋完以上三者的定義之後，先將乳酸菌拿掉，以實證有功能的益生菌（大多也是乳酸菌）跟酵素比較，有些民眾還是很疑惑該怎麼選擇對吧？
簡單來說，酵素和「食物的分解消化」有關，如果你飯後經常覺得胃脹、打飽嗝、消化不良，或是常在糞便中觀察到未消化完整的食物，可能就會建議補充「消化酵素」，也要提醒自己放慢吃飯速度，細嚼慢嚥。
而益生菌則是和「腸道吸收、排除」有關，持續補充可以慢慢改變腸道菌叢生態，對於想調節生理機能的人，就適合補充益生菌。除了對幫助排便、改善腹瀉等有幫助，依照菌種不同，也會有其他方面的調節機能，如調節過敏體質、預防私密處感染或情緒穩定等等。
兩者的功能不同，但又相輔相成，如果兩者都需要，也可以選擇複方的產品一次補充，做全面性的調整。
益生菌和酵素的補充時機
酵素的作用是幫助食物分解消化，建議在飯後食用，尤其是經常出現消化不良的期間；早期會建議益生菌在空腹時補充，讓菌快速通過胃酸和膽鹼，避免還沒到腸道就被殺光，但現今益生菌的包埋技術佳，多能抵抗胃酸及膽鹼，因此在一天當中的任何時候補充都可以，最重要的是持續補充，至少需要一個月開始有感，達菌叢穩定則建議連續補充 3-6 個月。
依個人需求及情況來說，有以下 4 種情況會特別建議補充益生菌：
- 腸道不適：如果經常出現消化不良、腸道不適、腹瀉或便秘等問題，可能表示腸道菌群失去平衡，補充益生菌可以幫助改善腸道健康和消化功能。
- 在抗生素療程後：抗生素不只會殺壞菌，也會同時殺掉腸道好菌，因此補充益生菌有助於恢復腸道菌群的平衡。
- 旅行期間：暴露在不同的環境和飲食的改變，也會改變體內腸道菌，建議在旅行前、中、後補充益生菌，有助於維持腸道健康和免疫功能的穩定。
- 壓力大：長期處於壓力狀態或免疫系統受損可能導致腸道菌群失去平衡。在這種情況下，補充益生菌可以提供對腸道和免疫系統的支持。
1. 乳酸菌問答集 台灣乳酸菌協會
2. The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic
延伸閱讀：
益生菌怎麼挑？營養師分享6大指南 菌數不是越多越好！
一罐魚油全家吃？挑選魚油3關鍵 營養師：大人小孩需求不一樣！
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 乳酸菌、益生菌、酵素差在哪裡？營養師完整解析 適合補充時機一次看！