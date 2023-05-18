租屋補助出包3／房東沒繳稅衰到你！「1類人」遇到還要賠錢
2022年行政院推出「300億元中央擴大租金補貼」方案，主打審核速度飛快，而且不需要提供「房東的任何資料」的誘因，讓許多漂泊在外的租屋族紛紛著手申請，不過在補助發放了7個月之後，現在卻傳出有180戶烏龍審核案件，發現房東沒有繳納房屋稅，申請人反而不符合資格，甚至被要求「退回補助金」的消息，對此房仲專家強調，被要回補助金還不是最慘的，更無奈的是許多同意房東「提高租金」的這群人，未來可能將面臨更大的經濟壓力和額外負擔。
記者張志浩/綜合報導
一名楊先生日前向《NOWnews》投訴，他當初看到專案時，去年8月就馬上申請，8月也開始發放補助金額，怎料今年4月中旬，營建署卻來電告知承租的房子房東登記為「營業用」，不但營撤銷楊先生的租屋補貼，還要求楊先生退回總計7個月補助20160元的補助全額；而對於租屋補貼的烏龍事件，營建署官方僅表示，因審查人員初期對作業不熟悉，才會發生此個案情形，表示歉意，會加強人員的專業訓練，後續將書面通知返還金額及匯款帳戶，並可協議採分期方式繳還。
對此，樂屋網調研中心經理洪安怡認為，租屋補助最初設計的用意就是幫助租屋族，既然對象是出錢的租客，「那為何對房屋的限制不能從寬處理？」再者，一開始申請本就要仔細評估資格符，補貼發了好幾個月才突然發現不合，真的說不過去。不過洪安怡也提及，不排除這次是行政院向下布達要盡速發放，導致基層承辦的人員有時間壓力，造成一些作業疏失，但事後未作補償，僅說明會加強人員的專業訓練，觀感上實在不妥。
洪安怡補充，據《新市鎮開發條例》內容，新市鎮特定區內之建築物於興建完成後，其房屋稅、地價稅及買賣契稅，第一年免徵，「那在這年租出去的房子，租客也不符合資格嗎？」此外據樂屋網客戶反饋，不少人在申請租屋補助後，房東會要求增加租金，租客會認為補助入帳後，就算增租依舊能減輕自身負擔，「若有租客是這次烏龍的受害者，房東也不可能同意降租。」
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中則指出，房客申請租金補貼，一來有助於官方獲得更多民間租賃資訊，進一步掌握租賃市場的實況，二來也能降低房客的租金負擔，但不少房東擔心房客申請租金補貼，會導致租金收入曝光，衍生被查稅的風險，也讓房客在申請補貼上遭遇阻礙。
至於補助只「限制住家用」，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐則提及，主要應該是希望真正幫到自住客，但台灣的房屋使用、租賃市場狀況多元，宣導時就應該把可能的情況思考進來，預先因應，方便第一線執行，否則事後追稅的觀感確實不好。