名家論壇》曾建元／小黨的選情觀察與選舉策略

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我是公民監督國會聯盟理事長，新一波的立法院第10屆第5會期國會評鑑結果即將在9月底公布，9月25號是評鑑複審大會、9月27號會就評鑑結果進行新聞發布。公督盟非常肯定民眾黨成立以來的表現，過去幾個會期民眾黨不分區的優秀立法委員比例都非常高，我們非常肯定一個新政黨在短時間內有如此優異的表現，也認為這是臺灣政黨政治非常可喜可賀且令人驕傲的現象。選民作為國家的主權者，透過選擇的權力督促政黨，在野黨也應該要力爭上游，把握機會展現未來執政企圖。
實際上在2021年10月27日臺灣民意基金會發布的《臺灣人的政黨支持傾向》民調中，民眾黨支持度就已以17.6%開始超越中國國民黨的16.2%了，但在國會議席上比例懸殊。昨天同一個基金會在同樣的抽樣方法下所做的即時民調，民眾黨的民調支持度以20.9%更大幅超越了國民黨的15.4%，不知道民眾黨才成立沒多久的話，光看民調還以為民眾黨是臺灣第二大黨。其實民眾黨2022年才第一次要參與地方選舉。
民眾黨的支持族群與發展空間
家戶抽樣調查的問題，因為抽樣不到不住家裡的學生、下班比較晚回家的中產階級，受訪者樣本可能在政治態度上偏保守、缺乏勞工與青年，民調與現實會有一定落差，除非針對手機族群抽樣，否則傳統方法的民調還不能夠清楚呈現青年世代的傾向；但年輕世代與既得利益與既有政治生態的關聯最淺薄，所以意見最不受利益綑綁，政黨認同也還在形塑階段，因此政黨忠誠度最薄弱，政治判斷與政治選擇會隨著他們的社會化過程，因應國家政策方向對個人、家庭乃至於生涯長遠發展的影響而形成，因此年輕世代的民意最難掌握、浮動極大且難以被反映在民調上，反而是民眾黨可以好好爭取的族群。另一方面既有民調所呈現的是，民眾黨在偏保守社會群體中的支持度已達到 20%，而在傳統上，過去民主化過程中形成的國民黨與民進黨政治認同之外，還 有沒被納入這個結構中的新興的選民，這些族群對民眾黨的支持度是可以再往 上加的，客觀來看民眾黨未來的發展與成長空間還非常大，至少以今年底地方選舉來說，只要當選任何一席，就是零的突破。
區域選舉對新興小黨的挑戰更甚全國選舉
以目前的政黨支持度來看，民眾黨絕對會當選不只一席，那麼接下來民眾黨在地方選舉的機會到底會落在哪裡呢？要知道地方選舉跟全國性選舉有一個很大的差異，全國性選舉因為聚焦在全國性的議題，所以政黨整體行銷、認同，還有全國性政策是主要會被關注的問題，這時候所謂空戰與政黨行銷上，並不用專門針對地方性或基層或社區的議題有過多著墨，這對於在地方還沒有很多基層組織的小黨來說有機會占優勢；但在地方選舉中，小黨對地方政策議題的掌握，卻會比既有政黨政治勢力還要薄弱，所以這是小黨在在地方選舉中所必須突破的困 境，相較於國會選舉可以仰賴政黨不分區選票，區域選舉對小黨來說才是真正意 義上的嚴格考驗。但我仍相信選民對於國、民兩黨之外的選擇是有所期待的，所以民眾黨要怎麼掌握地方選舉的特性？就必須來看選區地方民眾最關心的是什麼？是地方的公共建設，還是地方議員或政治人物的服務，如何可以讓人民安居樂業，這是地方選民最關心的；當然另一部分是農村地區的傳統社會與親緣關係，事實上這些關係還是相當程度地主宰了選民的投票傾向，這也就是人情票，當候選人去誰家的婚宴、喪禮、跑紅白場，選民湧泉以報的方式就是投他一票。可以說，臺灣地方選舉中的人情味其實非常濃厚，對於候選人與政治人物的個人喜好，往往超越對政黨的認同、甚至有時會超越政見與政策，這也是民眾黨輸國民黨與民進黨最多之處。繼國民黨之後，民進黨在地方多年執政，便也急起直追地從事地方組織經營。
從地方到全國－民眾黨區域選舉的定位
因此，民眾黨反而可以透過更清新的政治品牌、政治人物，來針對地方人民 的需求去制定政策，讓人民覺得可以期待民眾黨來改變地方公共政治空間，可以 期待基層社區的生活與社會福利等，我想這是民眾黨在2022年底地方選舉中，要能夠脫穎而出、贏得人民信心非常重要的策略。放眼目前為止的競選現象以及政黨競爭狀態，關於公共政策議題的辯論還不突出，現在還在糾纏論文抄襲、鎖定特定政治人物的誠信與品格的問題，但是要從地方政策規劃整體地連結起來，才能拼成一整個未來國家的發展藍圖，目前都沒有清楚地看到各黨在這方面的討論或願景規劃，所以我想這應當是民眾黨智庫未來可以在地方多談的，因為在地選民服務與基層組織經營方面，民眾黨不如既有兩大政黨的先天不足之處，就必須透過這些公共政策議題來彌補，並進一步將地方政見連結起來，作成對國家整體發展的願景，甚至提出兩岸關係或臺灣所座落的國際關係位置，接下來國家要怎麼走，這樣才能銜接年底選舉後再兩年的全國性大選，並讓選民看到還是有個政黨能在年底的選舉中，把未來兩年甚至接下來的國家發展方向提出來。畢竟所謂的六都，包含首都臺北市的選舉非常重要，都是產生未來全國性領袖、構成全國性議題討論的重點。所以就這個部分，我會對民眾黨怎麼去談政策定位、政治方向有高度的期待。我會以一介選民，或一個公民團體中公共議題參與者的角度來觀察，民眾黨如何在目前已受選民高度期待的情況下，進一步實際在公職席次上有所成長。
●作者：曾建元／國立臺灣大學國家發展研究所法學博士、淡江大學資訊傳播學系兼任副教授、臺北市高政治受難者關懷協會副理事長
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