中亞峰會在即！中國多個機場宣布「安檢升級」 建議旅客提前到達
中國國家主席習近平本週將主持「中國－中亞峰會」（C+C5），作為2023年北京的「首場主場外交大戲」，包含哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼與烏茲別克等領袖將出席與會。為此，中國數個機場也蓄勢待發宣布「安檢升級」，建議旅客提前2至3小時到達機場辦理手續。
國際中心楊智傑／綜合報導
首屆「中國-中亞峰會」將於18日登場，由於七大工業國集團（G7）19日也將在廣島舉行峰會，雖然規模有分量差距，但兩者被視為具有「外交擂台」的較勁意味。中國國家主席習近平也選擇「西安」這個連接中國和中亞、中東、非洲以及歐洲的通商要道的重要樞紐位置作為峰會所在地，為了接待中亞五國來的貴賓，多處機場也開始積極準備。
目前，發出旅客建議的機場包括北京首都機場、北京大興機場、海南海口美蘭機場、西安咸陽機場等。北京首都機場稱，近期將採取更為嚴格的安檢措施，旅客宜在航班起飛前2至3小時抵達機場辦理乘機、過檢手續，以免因交通擁堵、排隊等候影響出行；北京大興機場亦表示，因將採取更為嚴格的安檢措施，建議旅客合理安排時間。
西安咸陽國際機場、內蒙古鄂爾多斯機場、海南海口美蘭國際機場也發出公告，近期將採取更為嚴格的安全檢查措施，同時建議旅客至少在航班起飛前2至3小時抵達機場辦理乘機手續、接受安全檢查。
西安峰會之後，外界預期中國將與幾個中亞國家推出新的免簽證協議。中國外交部也稱會議間習近平將發表重要談話，預計簽署「重要政治文件」；中國外交部發言人汪文斌則稱，峰會是今年中國首場重大主場外交活動，也是建交31年來六國元首首次以實體形式舉辦峰會，「在中國同中亞國家關係發展史上具有里程碑意義。」