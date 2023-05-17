「憶難忘麥森」特展登場　　全球限量花瓶身價逾千萬元

由國裕企業精心策劃的「２０２３憶難忘麥森」特展，即日起至21日在台中大遠百登場，展出21位麥森不同世代的彩繪和雕塑大師最新創作，記註了不同時代的種種美好。其中最吸睛的是名為「路德維希國王」花瓶，售價高達1400萬元，全球限量10件，在台北首站展出時，即有企業主相中收藏。
記者金武鳯/台中報導
國裕企業表示，這次特展集合了21位不同世代的彩繪和雕塑大師之最新創作，他們不斷創新和追求完美的精神，讓藝術生命多了一份感動！他們也通過各種高難度的製作技巧，傳遞麥森藝術不朽的輝煌。在展出的作品中，有全球限量品，除了「路德維希國王」花瓶，另一件「草長蝶飛」花瓶，也是全球限量10件，每件售價450萬元，此次特展已售出3件，顯示疫後消費信心明顯回升。
此次展出，除了精挑細選代表麥森不同時代的大師級作品外，特別邀請兩位麥森瓷繪大師來台，與麥森之友歡聚。一位是曾於2021年因疫情而延宕的藝術精品部門總監霍爾格‧席爾 (Holger Schill)，這次終於成行，並帶來年度新作「芳草有情天」花瓶；另一位是印度繪畫部門總監安奈特‧吉娜 (Anett Gerner)，參與台中的特展，並帶來年度新作「春暖花開」壁畫，一圓台灣典藏家與大師有約的心願。這兩位大師皆屬麥森中生代頂尖畫家，扮演著承先啟後的角色，也是麥森現階段最閃耀之明星。
「歐洲第一名瓷」德國麥森已跨越四個世紀，就像是人類文明的偉大遺跡，留給熱愛瓷器藝術的人們許多紀錄與懷想。當我們以這些精美的瓷器對照著歷史的不同發展階段，它們反映的，不僅是不同階段藝術家懸命一生的努力，也說明了國裕公司在引進麥森作品20餘年的光陰裡，一路走來的情真意切，最後只能化為一句「憶難忘」作為總結，也為這次特展賦予深意。