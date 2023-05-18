租屋補助出包4／官方推給審查人員！專家點出政策「最大問題」

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吳翃毅博士表示，營建署線上申請租屋補助審查作業規定當中，第五條「申報資料有虛偽或是不實情事」，所謂的「申報資料有虛偽或是不實情事」，並未多說明；以租客投訴內容舉例，租賃房屋若為「營業用」，則無法申請租屋補貼，審查規定少了關鍵說明，排除「營業用房屋」出租，才導致租客無法申請租屋補貼的誤會。
同樣的，房東未繳房屋稅，導致租客喪失補助資格，這部分同樣未詳細說明在租屋補貼規則，領到補助金後再被通知繳回，營建署若換位思考，應可理解租客的怒火為何而來。
吳翃毅進一步強調，據《房屋稅》第五條，自用住宅稅率是1.2%，房屋有登記公司時，被視為非住家使用，房屋稅會以3至5%來課徵，但房屋的課稅方式，租屋溝通過程中幾乎不會提及，屋主也不會主動說明，可能也因為只是掛名未有實際營業行為，租客在租屋時也不會知道是有設立公司行號，過去這件事情不會被注意到，但在租屋補助專案上路後，才會衍生房東登記營業用或是未繳納房屋稅的細項說明未盡詳細，導致發生租屋補貼須繳回的情況。
吳翃毅認為，申請補助本來就應有規定細項，建議從文字說明的撰寫上，重新檢討修正文字，如此一來也才能實際幫助到提出申請的租屋者。此外，若補貼租金政策會持續進行，則建議由營建署提案，在「租賃定型化契約」中，明訂需由「房東主動揭露」是否有登記營業用並提供完稅證明，提供給租客更多房屋租賃資訊內容細節，以作為租賃考量依據。