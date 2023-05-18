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2023「租屋補助2.0」懶人包！每月最高領8千　免房東資料直接申請

▲行政院2023年將推出「租屋補助2.0」，18歲以上就能申請。（圖／記者潘毅攝）
▲行政院2023年將推出「租屋補助2.0」，18歲以上就能申請。（圖／記者潘毅攝）

記者李惠婷/綜合報導

行政院為減輕租屋族負擔，在2022年推出「300億元中央擴大租金補貼」方案，提供每戶每月最高2,000元至8,000元的租金補貼，讓不少出外游子爭搶登記。而行政院預告，2023年將再精進推出「租金補貼2.0」，不過細部規劃還仍待公告，預計在6、7 月上路，《NOWnews今日新聞》便整理出6個常見問題，供有意願申請的讀者搶先參考，政策大致會與去年的差不多。

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一、2023年「租屋補貼2.0」特別之處

1、隨到隨辦、隨辦隨領，也沒有申請期限

2、舊戶直接延續補貼，不用重新申請

3、不需要提供房東的身分證字號

4、沒有房屋範圍資料的人，可以用切結的方式處理

5、18歲以上（學生租屋族群）皆可申請

二、2023年「租屋補貼2.0」補助額度

對於一定所得以下無自有房屋之個人或家庭，提供每戶每月最高新臺幣2,000元至8,000元租金補貼，並為鼓勵婚育及加強關懷弱勢，針對符合補貼金額加碼身分者加碼補貼金額。

三、如何知道自己「租屋補貼2.0」能領多少？

據租賃房屋所在地及身分（共分3級）來確認。

▲▼據租賃房屋所在地及身分確認每月租金可得的補貼金額表。（圖／截自內政部官網）
▲▼據租賃房屋所在地及身分確認每月租金可得的補貼金額表。（圖／截自內政部官網）
▲▼據租賃房屋所在地及身分確認每月租金可得的補貼金額表。（圖／截自內政部官網）
 
四、誰能申請「租屋補貼2.0」？

1、初入社會青年（成年未滿35歲單身），補貼金額1.2倍。

2、新婚家庭（結婚2年內的家庭），補貼金額為1.3倍。

3、育有未成年子女（含胎兒）家庭，1名未成年幼兒補貼金額為1.4倍，2名則為1.6倍，3名以上金額則是1.8倍。

4、經濟弱勢（包含低收入戶、中低收入戶），補貼金額為1.4倍。

5、社會弱勢，補貼金額為1.2倍。

社會弱勢包含：特殊境遇家庭；於安置教養機構或寄養家庭結束安置無法返家，未滿25歲；65歲以上；受家庭暴力或性侵害之受害者及其子女；身心障礙者；感染人類免疫缺乏病毒者或罹患後天免疫缺乏症候群者(AIDS)；原住民；災民；遊民；因懷孕或生育而遭遇困境之未成年人。

五、「租屋補貼2.0」受理申請期間是什麼時候？

每年7月至8月。

六、如何申請「租屋補貼2.0」？

以線上系統申請為主，申請人可備妥檢附文件至內政部營建署網站的「三百億元中央擴大租金補貼線上申請網站」（https://has.cpami.gov.tw/house300e/）申請；此為租金補貼線上申請教學手冊

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