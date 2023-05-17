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大 S 為此發出聲明表示，同年 3 月 18 日因腹中胎兒死亡，必須經由手術終止懷孕，所以在三亞婚禮時無法接受媒體採訪。「實因失去孩子的痛苦，身心嚴重煎熬，力不從心，還請當年飛往三亞參與婚禮的媒體好友們見諒」。
而另一次流產則在 2018 年，在回診時，發現腹中胚胎萎縮，因而進行流產手術，也是在流產 7 天後就去工作，陪著汪小菲一起錄製中國綜藝節目《幸福三重奏》，從節目中可看到大 S 狀態不佳。
對此，大 S 表達當時內心相當悲痛，「已盡最大的努力配合節目拍攝，但內心的傷痛，筆墨難以形容」。也希望藉由文字鼓勵有同樣經歷的媽媽們，「我們或許做得不夠完美，但真的很努力了」。
流產後該坐月子嗎？醫師迷思破解
大家都知道孕婦產後需要坐月子，其實，流產後也應坐月子！明華馬光中醫診所中醫師林穎欣表示，婦女受孕、流產後，身體等同歷經懷孕、生產這個過程，只是這段經歷較為短暫。
她進一步說明，與一般產婦坐月子不同的地方是，流產後做小月子，會根據流產的週數、流產的方式，以及體質差異，而會有不同的坐月子方法。藉由小月子的調理，可加速子宮復原、荷爾蒙平衡等，為下一次的懷孕做好準備。
林穎欣說：「一般而言，不論是產後或小產後，都會希望盡量坐月子滿 1 個月，但實際情況可因產婦狀況來調整」。若身體較為虛弱、高齡產婦，可坐到 40 天月子；而小產時週數較小，可選擇大約 2 周的小月子，讓身體恢復得較完全。
就中醫觀點來看，月子的調理方式具階段性，分成 4 個階段。
第 1 階段 活血去瘀
產後初期，產婦還有惡露未凈的狀況，通常先使用類似生化湯的湯劑，促使子宮收縮與復原，使子宮內膜能有效地排淨，減緩產後下腹痛的症狀，而針對不同生產方式調整藥劑內容與劑量。
- 自然產：視產後有無給予子宮收縮劑來決定服用藥膳的時間點，以及活血去瘀的藥物也會適當調整。
- 剖腹產，通常再也會因為手術已清除部分內膜，因此惡露較少，活血去瘀的藥物也會酌以調整。
林穎欣指出，此時要視產婦惡露排除的狀況，再針對體質進行藥膳調理。此階段的目標是幫助子宮收縮、修復子宮內膜，讓惡露能排除乾凈。
第 3 階段 補氣健脾去濕
此階段是對於腸胃系統進行調理，因為如果產婦消化吸收能力不佳，就無法為身體帶來足夠營養、進行修復，不利於體力恢復，因此這階段著重調理脾胃，以利營養的吸收利用，以及後續調肝補腎藥物的吸收。
第 4 階段 補氣養血、益腎調肝
這時的目標在於：幫助子宮復原、強筋健骨，以及卵巢機能恢復，避免產後腰痠背痛、容易疲累、過度掉髮的狀況發生。而此時的用藥，要針對個別體質的不同來調理。
林穎欣提醒，在小月子期間應有充足的休息，不要過度操勞，注意保暖防感冒，多補充蛋白質和水分，以利身體快速恢復。此外，不要生食、飲涼水，避免提重物；也不要有太大的情緒起伏，重要的是要保持心情愉快。她說：「小月子期間也是可以沐浴洗頭的，只要在溫暖的空間中進行，洗頭後快速吹乾即可。」
諮詢專家：明華馬光中醫診所中醫師 林穎欣
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 胎兒無心跳、胚胎萎縮，小產後該坐月子嗎？中醫師詳解流產後調理方法，為下次好孕打好底