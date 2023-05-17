「低碳飲食」友善地球又健康　該怎麼做？專家告訴你！參與還可抽獎拿好禮

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以植物為主飲食 降低成人死亡率全球性營養組織EAT Lancet委員會以「地球健康」為旨，提出「植物為主飲食（Plant-Based Diet）」。千禧之愛健康基金會董事長暨國家衛生研究院副院長許惠恒表示，基金會所倡議的簡易健康低碳飲食法，就是以此為根據制定的。
許惠恒董事長指出，主要是由於106 －109年國民營養健康變遷調查顯示，國人在蔬菜水果攝取上都嚴重不足，蔬菜類19歲以上79.9%未達每日3份（一份=100公克）；水果類19歲以上87.6%每日未達2份（一份=1拳頭大），幾乎是人人蔬果都吃不夠，會間接影響台灣癌症或慢性病的預防。
EAT Lancet委員會台灣代表，也是國內營養流病專家暨千禧之愛健康基金會常務董事潘文涵教授提到，「植物為主飲食（Plant-Based Diet）」每年可降低整體成人死亡率近25%；也降低許多慢性病風險，如：糖尿病風險下降34%，心血管疾病風險降低19%，大腸直腸癌風險降低10%，肥胖風險降低7%。
健康低碳飲食法怎麼做？ 1週1次蔬果佔一半另一方面，地球暖化嚴重，若每個人一週一次改吃植物蔬食，即可幫助降低碳排放為地球降溫，同時穩定地球糧食供應。
那健康低碳飲食法該怎麼做呢？許惠恒董事長表示，很簡單，將自己的餐盤（盒）畫一半，用蔬、果3:2比例填滿就可以了，而另一半再裝主食及蛋白質，但最好也是選擇植物來源。
不過，要一夕改變飲食習慣並不容易，潘文涵教授鼓勵民眾可以先從「一週一次」的頻率開始，逐步落實「蔬果佔一半」的飲食結構，特別是想進行熱量控制、有三高慢性病、想預防直腸癌的民眾。
當蔬果佔去一半，也就相對排擠另一半餐盒可裝的食物，肉類等自然會相對減少。根據EAT Lancet報告，若將飲食改為植物為主飲食（Plant-Based Diet），每年可防治1,100萬成人死亡，並且可以達成2050年供給全球100億人口糧食系統的目標。
國民健康署吳昭軍署長表示，國健署除了持續推動「我的餐盤」，鼓勵國人在生活中落實均衡飲食，今年也跟上全球蔬食風潮推出升級版「植物為主飲食手冊及懶人包」教民眾吃得健康又減碳。
行政院農業委員會農糧署胡忠一署長也表示台灣四季都有時令的優質蔬果，必能配合「蔬果佔一半 地球更友善」吃出豐富、美味、當令在地的植物食材，不但能幫助國人健康遠離疾病，同時縮短運送里程還能降低運輸碳排放及食物儲藏的能源。
參與活動了解低碳飲食 還可抽獎拿好禮而為了讓民眾體驗蔬果佔一半很簡單，此次基金會也推出「餐盤健檢」、「餐盤加菜」兩種網路遊戲。前者民眾可選擇到超商、有機商店、小吃店三種情境體驗如何選購商品讓餐盤蔬果比例達到一半，或自己直接組合好拍照上傳。
通過關卡後便可參加抽獎，獎品包括7-ELEVEN、聖德科斯、農糧署、國健署贈品，有水果、沙拉、蔬果箱、環保餐具包，活動期間還有21風味館推出的烤雞腿蔬菜優惠套餐等。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57853
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