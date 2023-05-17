賴清德「房價在降」說惹議神隱 民眾黨批林右昌提油救火
民進黨主席暨總統參選人賴清德昨日晚間出席「政治進入大學？！青年與主席有約」座談會，被學生問到國內高房價的問題，賴清德先是反問「有沒有注意到房價在降？」另指出可以預期台北的房價所得比，「應該不至於繼續攀升。」引發爭議。內政部長林右昌今（16）日緩頰表示，「年輕人買不起房，不是真的買不起」再度惹議。對此，台灣民眾黨批賴清德神隱，林右昌則是提油救火。
記者呂炯昌/綜合報導
民眾黨立院黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，令人遺憾的是，賴清德面對批評選擇直接躲起來，只交給發言人們出來扛砲火，拒絕再和年輕人對話，連自己澄清的誠意都拿不出來，那怎麼好意思高喊說要「爭取年輕選票」？接下來勢必要端出完整的國政論述，爭取民眾的認同和支持，請問賴副總統您準備好了嗎？
楊寶楨強調，不論是賴清德陣營或是林右昌，都只想強調一句「斷章取義」輕描淡寫、糊弄過去，但實際上，就是有說出這樣的話啊。林右昌部長的潛台詞大概是：「你各位啊~自己不爭氣，怪我囉？」
楊寶楨表示，林右昌近期針對居住正義議題發表不少看法，大概是吃了誠實豆沙包，坦言高房價是慢性病，現在社宅只有2萬多戶，的確量不夠；也坦承補貼不是根本解方，可是目前政策就還是著重租金補貼和房貸補助啊。還敢大內宣「20萬戶社宅年底達陣」，但實際上，這個目標不只計入包租代管的6.4萬戶，甚至算入「規劃中」的社宅，才能勉強達到19萬戶。可以看出，蔡政府非常會在紙上畫大餅，無法讓實際完工社宅數量達標，明顯在灌水數據；若不是柯文哲前市長積極興辦約2萬戶社宅，民進黨政府只會跳票得更厲害。
楊寶楨強調，民進黨政府面對政見承諾跳票，如今不斷找理由來圓，甚至想要重新解讀，幫自己的無能為力合理化，但是人民都看在眼裡。