日本實測／Uber「尊榮優步」夠奢嗎？明星褓母車等級 超氣派！
疫情後，旅遊大爆發，根據日本觀光數字，2023年1-3月入境日本的觀光客有將近500萬人次，其中63%來自香港、台灣、韓國。台灣高居第二名，一月份甚至高達26萬人次。到日本旅遊，該如何安排當地交通？地鐵有價格優勢，但如果在大血拼後，可能就會想要立即搭上計程車回飯店休息，如果擔心語言不通，在日本也能用跟台灣的同一款《Uber》叫車，不需重新下載，直接輸入地址即可抵達。《NOWnews今日新聞》在日本實際體驗一般的「優步小黃」和號稱明星褓母車等級「尊榮優步」，同樣車程下，預估車資價差約500元日幣（約111元台幣），值得嗎？記者直接到日本實測讓你知道！
記者周淑萍/綜合報導
《NOWnews今日新聞》在日本實際體驗一般版的「優步小黃」和「尊榮優步」的差異。「優步小黃」其實就是比照計程車的收費方式，對於車型也沒有要求；反觀，「尊榮優步」則是主打高檔乘車體驗，搭配專業駕駛，車款需要是高級豪華型車款，駕駛必須維持4.85以上的評價，其中，尊榮優步休旅車乘車選項，車子都需為6年內的新，車子外觀需為黑色、內裝需為黑色皮革。
先從硬體車型來看，實際在同一天搭乘了3趟「尊榮優步」，在沒有特別選擇車款的狀況下，都是百萬等級的Toyota Alphard，被稱是一款為了「服務後座而生」的車型，配有頭等艙等級的電動座椅、雙天窗、內側扶手前方有隱藏式置杯架、扶手蓋板內有飛機座椅式的折疊式寫字檯，車外有些司機會主動貼上Uber相關字樣，方便乘客辨識。 服務的部分，「尊榮優步」的司機普遍更加親和，即便是自動門，但司機還是會主動下車看前顧後，也有司機會在看到東京鐵塔後主動開啟天窗，並沿路介紹重點地標。
「優步小黃」兩趟都搭到針對日本奧運推出的「JPN Taxi」，雖然沒有奢華的電動椅，但內部空間寬敞，刻意挑高的設計，3個人坐在後座也不會覺得壓迫，且腳也能舒適地伸直，但後座置物空間相對小了一些。服務的部分，就如同多數的計程車，不會有過多主動的交流。
兩者體驗之後認為如果只是短距離，東西沒有太多的情況底下，「優步小黃」其實也就相當不錯了，車內乾淨寬敞且相對便宜。但如果是要出發到機場，且不含司機有5位遊客要一起搭乘，或是用來接送重要的貴賓或是商務旅客，「尊榮優步」外型、內裝都相當氣派，會更加推薦。