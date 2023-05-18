今日必搶！10點開賣虎航高雄-金浦1299元起 樂桃飛東京2250元起
台灣虎航昨(17)日宣布，繼飛航澳門及日本5個航點後，將於2023年6月30日開航高雄-金浦航線，是台灣虎航自高雄出發的首條韓國航線，並推出限時促銷，單程只要1299元起，上午10:00將開賣。樂桃航空也將於今日20:00~5月22日23:59推出「100小時限時促銷」，台北-東京(成田)單程2250元起、台北-大阪(關西)單程2750元起。想買到理想日期之優惠機票，趕緊上網等候。
記者葉盛耀/綜合報導
台灣虎航表示，高雄-金浦航線開航初期，每週將營運4班，去程航班編號IT662，每週一、三、五、日的下午16:00自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT663，每週一、三、五、日的晚間20:40自金浦國際機場起飛。為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於今日上午10:00起至2023年5月19日晚間23:59推出單程未稅1,299元起的開賣促銷價，搭乘日期為2023年6月30日起至2023年8月31日止。金浦國際機場距離首爾市區約17公里，是離首爾最近的機場，搭鐵路約22分鐘即可到首爾站。
北部人也別傷心，因為桃園起飛也有優惠機票。樂桃航空將於今日20:00~05月22日23:59推出「100小時限時促銷」，台北-東京(成田)單程2250元起、台北-大阪(關西)單程2750元起、台北-東京(羽田) 單程3030元起、台北-名古屋(中部)單程2620元、台北-沖繩(那霸)單程2610元，可下訂2023年6月1日~2023年10月28日之間機票，連續假日不適用。