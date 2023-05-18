狂了！Uber新功能 真的可以幫忙「接小孩」 5/22 美加先行
Uber 執行長科斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）於美國時間5/17，第三年以「隨心暢行、隨點即送」（Go - Get）為主題的全球年度產品發布大會中展示了一系列新產品功能。今年在「全家共享」功能下，加入針對13～17歲的「青少年帳號」，家長可在工作纏身時，透過Uber進行接送，青少年乘車帳戶將於5/22起在美國和加拿大的部分城市啟用，台灣目前尚未公布相關後續。
記者周淑萍/綜合報導
Uber 的「全家共享」可連結多個 Uber 帳號，從核心用戶支付車資與外送費用，並收到即時位置和訂單狀態。小孩成長過程中有各種活動，但接送對家長來說不是那麼容易，為此，Uber 推出專為照顧13至17歲青少年的父母與照顧者設計的「青少年帳號」，家長可以安心地省下寶貴的時間，目前為美加地區先行試辦。
可幫助父母藉由以下的安全功能，協助青少年移動：
📍通過篩選機制且經驗豐富的合作駕駛：僅有富有經驗且優質合作駕駛才具備接受青少年乘客行程的資格。駕駛也可選擇不參與接送青少年帳戶。
📍Uber 獨家4大安全功能：Uber 內建能保護隱私的安全功能於青少年帳戶中，包括「驗證我的行程」、「行程檢查」和「錄音」功能。此外，「即時行程追蹤」讓父母可以即時得知青少年前往的地點、動態以及由哪位合作職業駕駛駕車。
📍隨時在線的支援：父母皆可在青少年行程期間直接與合作駕駛、Uber 支援服務團隊聯繫，或為青少年回報問題。
青少年乘車帳戶將於5/22起在美國和加拿大的部分城市啟用。此外，Uber Eats 也將在近期內加入青少年帳戶方案，讓孩子能從他們的手機上訂購餐點。對忙碌的家庭用戶而言，Uber Eats 此次的更新使家庭成員們可以直接在Uber Eats App中追蹤訂單、監控消費，都將變得比以往更加方便。