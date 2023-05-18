Uber Eats台灣將加入「新團購」 線上揪買菜即時分帳不拖欠
Uber Eats功能再擴大！Uber 執行長科斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）於美國時間5/17晚間，第三年以「隨心暢行、隨點即送」（Go - Get）為主題的全球年度產品發布大會中，針對Uber Eats展示了「生鮮團購」和「影像贈禮訊息」新功能。以往團購單以美食外送為主，接下「生鮮團購」上線後，主揪可以直接分享團購單給好友，一起線上採買；此外，「影像贈禮訊息」讓用戶自行錄製的影像留言，心意滿滿更添溫度。
記者周淑萍/綜合報導
📍生鮮團購訂單
以往Uber Eats團購只限於美食外送，即日起擴大使用範圍，「生鮮日用」也能揪團買，用戶選擇生鮮雜貨的店家後，透過「分享」就能邀請好友一起線上採買，將各自所需要的商品放入同個購物車中，可自行設定結單時間，甚至是結帳時選擇多數商家可支援的拆帳功能，該付多少都知道。除此之外，消費者現在也可以建立固定時間團購生鮮日用訂單，Uber Eats 將於每週固定時間提醒訂單中的成員添加欲購買的品項。
📍送禮兼送影像傳情
Uber Eats也打進送禮市場，為了送禮更具個人化，Uber Eats 將推出個人化的影像贈禮訊息（Video Gift Messaging）功能，民眾可隨訂單上傳自行錄製的影像留言，讓影像祝福與一束鮮花、一盒巧克力或最喜歡的美食等禮物一同外送到對方手中，讓禮物更添加溫度。