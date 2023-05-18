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多人搭Uber之後會更便宜！多人分點共乘各自付錢　還能一鍵訂遊艇

▲團體共乘行程。(圖／官方提供)
▲團體共乘行程。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

Uber在叫車、搭車的功能有新進展，Uber 執行長科斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）於美國時間5/17晚間，在「隨心暢行、隨點即送」（Go - Get）的全球年度產品發布大會中，針對Uber展示推出了團體共乘行程，三五好友在指定的城市中，可以邀請不同成員加入團體共乘，能在各自指定的地點上車，同時在美國加入語音預約，希臘地區甚至還可透過Uber App 預訂遊艇。

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📍團體共乘行程

一群人要一起搭車時將變得更經濟實惠了！在指定的城市中，消費者可以邀請不同成員加入團體共乘行程（Group Rides），並且加上各自的指定上車地點，Uber App 會根據成員輸入的上車地點，自動安排最快速的路線接每位乘客。除此之外，每位成員也將根據該趟行程中所花費的時間、各自支付費用，與朋友和家人共乘即將變得更加方便、也避免收不到錢的窘境。

📍一鍵叫遊艇

今年夏天，Uber 將首次帶乘客在希臘遊歷海景！喜愛度假和乘船的民眾將可以透過 Uber App 預訂最多可容納8人的船前往希臘愛琴海著名的米克諾斯島、一覽周圍的熱門景點。

▲喜愛度假和乘船的民眾將可以透過 Uber App 預訂最多可容納8人的船前往希臘愛琴海著名的米克諾斯島。(圖／官方提供)
▲喜愛度假和乘船的民眾將可以透過 Uber App 預訂最多可容納8人的船前往希臘愛琴海著名的米克諾斯島。(圖／官方提供)
📍Uber 於美國推出全新電話語音預約服務 

為了幫助廣大民眾輕鬆使用 Uber，在美國即使乘客沒有 Uber App 或無法操作智慧型手機，也能透過 Uber 全新電話語音預約服務，只需撥打免費電話號碼，即可以英語或西班牙語透過客服叫車或預約未來行程。

📍中央控制台管理

無論是公司行號安排貴賓前往機場或博物館、旅遊觀光景點接駁，甚至是飯店櫃台都能透過 Uber 企業版的中央控台為叫車。對方即可於收到乘車資訊，隨時獲得和追蹤行程的最新進度，幫助全球企業提供更優質的客戶體驗。

▲Uber 企業版的中央控台叫車，可隨時獲得和追蹤行程的最新進度，幫助企業提供更優質的客戶體驗。(圖／官方提供)
▲Uber 企業版的中央控台叫車，可隨時獲得和追蹤行程的最新進度，幫助企業提供更優質的客戶體驗。(圖／官方提供)

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