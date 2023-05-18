多人搭Uber之後會更便宜！多人分點共乘各自付錢　還能一鍵訂遊艇

我是廣告 請繼續往下閱讀
一群人要一起搭車時將變得更經濟實惠了！在指定的城市中，消費者可以邀請不同成員加入團體共乘行程（Group Rides），並且加上各自的指定上車地點，Uber App 會根據成員輸入的上車地點，自動安排最快速的路線接每位乘客。除此之外，每位成員也將根據該趟行程中所花費的時間、各自支付費用，與朋友和家人共乘即將變得更加方便、也避免收不到錢的窘境。
📍一鍵叫遊艇
今年夏天，Uber 將首次帶乘客在希臘遊歷海景！喜愛度假和乘船的民眾將可以透過 Uber App 預訂最多可容納8人的船前往希臘愛琴海著名的米克諾斯島、一覽周圍的熱門景點。
📍Uber 於美國推出全新電話語音預約服務
為了幫助廣大民眾輕鬆使用 Uber，在美國即使乘客沒有 Uber App 或無法操作智慧型手機，也能透過 Uber 全新電話語音預約服務，只需撥打免費電話號碼，即可以英語或西班牙語透過客服叫車或預約未來行程。
📍中央控制台管理
無論是公司行號安排貴賓前往機場或博物館、旅遊觀光景點接駁，甚至是飯店櫃台都能透過 Uber 企業版的中央控台為叫車。對方即可於收到乘車資訊，隨時獲得和追蹤行程的最新進度，幫助全球企業提供更優質的客戶體驗。