NBA／Harden今夏可能跳出合約 美媒爆料他有意尋求一份4年長約
根據《Bleacher Report》記者Chris Haynes報導，費城76人隊球星James Harden打算在今年夏天跳出他價值3560萬美元的球員選項，成為一名不受限制的自由球員，以重新簽下一份長期合約。
記者黃建霖/綜合報導
33歲的Harden在上個休賽期大幅減薪，以幫助76人補強陣容，這名後衛現在將尋求一份為期4年的合約。他賽季場均21.0分6.1籃板， 10.7次助攻領先全聯盟。
在賽季中開始，一直有傳聞指出Harden可能會回歸母隊休士頓火箭，不過這篇報導中指出，他只會對那些能提供有競爭力的陣容和讓他打出自己籃球風格的球隊接觸。
76人仍然是Harden目前最可能的選項，雖然他們今年又一次搞砸了機會——在3:2領先時，在主場錯失了晉級機會。在季後球團解雇了總教練Doc Rivers，球隊內部可能會進行調整。
Haynes指出，若火箭想迎回Harden，那他們就要打造一支有競爭力的陣容來吸引這位球星，目前他們擁有Jalen Green、Jabari Smith Jr.、Alperen Sengun等年輕球員和今年首輪第4順位的選秀權。