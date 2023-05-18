哈利梅根遭狗仔「災難式狂追」？出租車司機打臉：沒那麼嚴重
英國哈利王子與妻子梅根，其發言人表示，他們本週二出席參加婦女基金會（Ms. Foundation for Women）的頒獎典禮後搭計程車回家，途中卻遭到多批狗仔隊「近乎災難性」的狂追2小時，差點撞車，令人不禁回憶起當年造成哈利王子生母、黛安娜王妃死亡的那場車禍。不過當天為哈利夫妻服務的司機告訴英國媒體，當時的狀況其實沒有那麼嚴重。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《英國廣播公司》（BBC）報導，該名司機辛格（Sukhcharn Singh）受訪時表示，當天在紐約曼哈頓一處警察局附近，是哈利王子的保安舉手叫車，隨後哈利夫婦就跳進車內，車子的行進速度被前方一輛垃圾車影響，後方還有狗仔拍照。
辛格指出，當時哈利和梅根的神色，看上去相當緊張，可能是因為他們的生活一直都被攤在陽光底下、成為鎂光燈焦點。
紐約市警察局事後證實，當天確實有發生涉及哈利和梅根的事件，聲稱許多攝影師的出現影響了當地的交通運輸。
不過，比起哈利發言人所描述的，辛格的說法則有一定程度的差距，至少在哈利夫妻待在他車內的那段時間，他並沒有感到有什麼急迫的威脅或危險：「我不認為那是真的，這一切都被誇大了之類，不要過度解讀。」
在辛格看來，當時的確是有狗仔的車跟在後面，但並沒有表現出猛烈的攻擊性，只是保持距離拍照而已，沒有緊迫的跟著他們，整個過程也只有大概10分鐘。之後哈利夫婦就下車、返回到保安等待處。