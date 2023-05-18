義媒：不在G7峰會揭是否退一帶一路　對義大利影響不大

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七大工業國集團（G7）領袖高峰會19日即將到來，盟國和美國都在等待梅洛尼對一帶一路的最終決定。
「共和報」（La Repubblica）今天報導，此次高峰會對於羅馬而言，不至於會被時任總理孔蒂（Giuseppe Conte）簽署的一帶一路，逼得沒有其他選擇。
因為此場高峰會雖不可避免會和中國較勁，但成員國也會避免一昧倒向美方。由於G7成員國與中國的關係各自不同，立場可能有所不同。美日認為中國是威脅；但歐洲考量與中國的經濟連結，對中國有所顧忌。
報導指出，此次廣島峰會是由亞洲唯一G7成員國日本舉辦，因此很可能有一部份的焦點放在中國。但在各國角色立場不同下，G7峰會應該不會一直圍繞在一帶一路議題上，因此義大利不在此時做出決定也不至於影響義大利與各國家領導人在其他議題上的雙邊會談。
梅洛尼上任不久後，曾在20國集團（G20）領袖峰會上與美國總統拜登（Joe Biden）進行雙邊會晤，美國明確希望義大利退出一帶一路。梅洛尼當時雖未有明確決定，但試圖從烏克蘭危機與大西洋立場來贏得白宮的信任。
報導指出，上述作為顯然不足以完全化解美國的疑慮，但梅洛尼設法爭取到時間，凍結在夏季做出任何決定，也藉由延後決定向美國發出一個必要訊號，避免在國際情勢如此緊張時刻與中國加深裂痕。
報導指出，儘管梅洛尼在一帶一路議題上已做出許多努力，但梅洛尼的白宮行仍被多次推延，從原先預計春天改到5月，之後又延到6月底，現在最快只能在7月初，但不排除要到9月才能成行。
義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）將於6月12 日訪美，報導推測，塔加尼應該會替梅洛尼的白宮行鋪路。（編輯：馮昭）1120518