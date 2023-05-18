游錫堃率團訪問華府！拜會裴洛西、眾院外委會主席

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繼15日與美國眾議院「中國問題特別委員會」成員會晤，談論美台經濟與安全連結後，游錫堃等人今天再度前往國會山莊，分別拜會裴洛西（Nancy Pelosi）及麥考爾（Michael McCaul）。
美國人權組織「對華援助協會」（China Aid）創辦人傅希秋牧師陪同游錫堃拜會裴洛西，他會後在推特（Twitter）分享游錫堃與裴洛西合照；裴洛西手持游錫堃致贈的「民主必勝」題字，以及表彰因支持民主遭中國制裁人士的「黑熊勳章」。
裴洛西去年8月訪問台灣，是25年來首位訪問台灣的美國眾議院議長，引起中國強烈不滿；北京隨後制裁裴洛西及其直系親屬。
麥考爾辦公室會後也公布兩人會面照片。麥考爾表示，他很感激有機會與游錫堃會面，期待強化美台重要夥伴關係，在世界舞台捍衛民主。
至於兩人談了什麼，麥考爾指出，雙方討論美台關係重要性及美國對台灣蓬勃民主的支持，也談論如何推動美台租稅協定、加速美國對台軍售等議題。
今天稍早，游錫堃與土耳其裔美籍前NBA球星坎特（Enes Kanter Freedom）共同參觀美國大屠殺紀念館。
游錫堃事後受訪表示，大屠殺是歷史也是現實，大家都記得現在新疆種族滅絕，西藏還有中國很多地方都受到中共迫害，例如宗教迫害、國家監控及活摘器官，這樣的事件在全球各地還是不斷發生。
游錫堃指出，他很敬佩坎特的精神，為了捍衛自由民主人權犧牲非常大，但他從不後悔，繼續堅持，「相信只要大家都像他一樣，民主必勝」。他說，台灣很多人都期待，有一天不但台灣的民主自由繼續獲得捍衛，中國14億人口也能同享自由人權民主的生活。
坎特身穿印著Keep Taiwan Free（守護台灣自由）的上衣，他表示，自己打從一開始就主張守護台灣自由，NBA職涯期間每天支持台灣與台灣人民，雖因此賠上事業，但他無怨無悔。
坎特說，台灣是個民主國家，應守護其自由，中國政府對台攻擊令人無法接受。他知道總統蔡英文也是籃球迷，非常期待訪問台灣，親自握握她的手。（編輯：高照芬）1120518