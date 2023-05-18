影／藍徵召侯友宜選總統　朱立倫：郭台銘是重返執政最重要的夥伴

游錫堃率團訪問華府！拜會裴洛西、眾院外委會主席

▲游錫堃率團訪問華府，今天相繼拜會美國前眾議院議長裴洛西、眾議院外委會主席麥考爾。（圖／中央社）
▲游錫堃率團訪問華府，今天相繼拜會美國前眾議院議長裴洛西、眾議院外委會主席麥考爾。（圖／中央社）

中央社

（中央社記者徐薇婷華盛頓17日專電）立法院長游錫堃率團訪問華府，今天相繼拜會美國前眾議院議長裴洛西、眾議院外委會主席麥考爾。麥考爾會後表示，兩人談論美台關係，也討論如何推動租稅協定、加速美國對台軍售。

我是廣告 請繼續往下閱讀
游錫堃率領台灣3政黨代表訪問華府，包括民進黨立委陳亭妃、民眾黨團總召邱臣遠及時代力量黨團總召邱顯智。

繼15日與美國眾議院「中國問題特別委員會」成員會晤，談論美台經濟與安全連結後，游錫堃等人今天再度前往國會山莊，分別拜會裴洛西（Nancy Pelosi）及麥考爾（Michael McCaul）。

美國人權組織「對華援助協會」（China Aid）創辦人傅希秋牧師陪同游錫堃拜會裴洛西，他會後在推特（Twitter）分享游錫堃與裴洛西合照；裴洛西手持游錫堃致贈的「民主必勝」題字，以及表彰因支持民主遭中國制裁人士的「黑熊勳章」。

裴洛西去年8月訪問台灣，是25年來首位訪問台灣的美國眾議院議長，引起中國強烈不滿；北京隨後制裁裴洛西及其直系親屬。

麥考爾辦公室會後也公布兩人會面照片。麥考爾表示，他很感激有機會與游錫堃會面，期待強化美台重要夥伴關係，在世界舞台捍衛民主。

至於兩人談了什麼，麥考爾指出，雙方討論美台關係重要性及美國對台灣蓬勃民主的支持，也談論如何推動美台租稅協定、加速美國對台軍售等議題。

今天稍早，游錫堃與土耳其裔美籍前NBA球星坎特（Enes Kanter Freedom）共同參觀美國大屠殺紀念館。

游錫堃事後受訪表示，大屠殺是歷史也是現實，大家都記得現在新疆種族滅絕，西藏還有中國很多地方都受到中共迫害，例如宗教迫害、國家監控及活摘器官，這樣的事件在全球各地還是不斷發生。

游錫堃指出，他很敬佩坎特的精神，為了捍衛自由民主人權犧牲非常大，但他從不後悔，繼續堅持，「相信只要大家都像他一樣，民主必勝」。他說，台灣很多人都期待，有一天不但台灣的民主自由繼續獲得捍衛，中國14億人口也能同享自由人權民主的生活。

坎特身穿印著Keep Taiwan Free（守護台灣自由）的上衣，他表示，自己打從一開始就主張守護台灣自由，NBA職涯期間每天支持台灣與台灣人民，雖因此賠上事業，但他無怨無悔。

坎特說，台灣是個民主國家，應守護其自由，中國政府對台攻擊令人無法接受。他知道總統蔡英文也是籃球迷，非常期待訪問台灣，親自握握她的手。（編輯：高照芬）1120518

荷蘭在台辦事處代表譚敬南拜會黃偉哲 期待明年合作臺南400

菲參議員洪迪薇拜會吳釗燮！挺台參與WHA

拜會游錫堃　北美台商總會訪問團盛讚台美關係

日本國會議員拜會　民航局承諾全力協助熊本航線復航

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀