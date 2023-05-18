【懶人包】健保部分負擔新制7/1上路　調漲費用、對象一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
門診藥品部分負擔收費方式地區醫院及基層診所：維持藥費100元以下免收取藥品部分負擔，101元以上收取20%，最多收200元。
醫學中心或區域醫院：藥費100元以下收取藥品部分負擔10元，101元以上收取20%，最多收300元。
醫院開立慢性病連續處方箋：第1次調劑比照一般藥品處方箋需收取藥品部分負擔，第2次以後調劑維持免收。
慢性病人：為了鼓勵病情穩定的慢性病人至基層診所就診，基層診所維持免收慢性病連續處方箋部分負擔
弱勢族群：為減輕中低收入戶、身心障礙者的經濟負擔，不論就醫院所層級，藥品部分負擔均按照基層診所收費方式收取。
急診部分負擔收費方式為將大醫院急診資源保留給急重症病人，本次亦調整醫學中心及區域醫院急診部分負擔收費方式，依就醫院所層級別採定額方式收取。
醫學中心：調高為750元
區域醫院：調高為400元
地區醫院和基層診所：維持收取150元
弱勢族群：中低收入戶與身心障礙者於醫學中心收取550元、區域醫院300元、地區醫院及基層診所150元。
現行法定免部分負擔的民眾如重大傷病、分娩、山地離島地區就醫，及原本由其他單位補助的低收入戶、榮民、3歲以下兒童、警察消防海巡空勤軍人、油症患者、替代役役男等對象，不受影響；另為保障中低收入戶、持身心障礙證明民眾的就醫權益，亦不會受本次方案調整影響。
健保署表示，這次部分負擔調整的目的，是為落實分級醫療與珍惜醫療資源，期待民眾就醫分流，緩解大型醫院急診人滿為患的現況；對穩定的慢性病人而言，鼓勵到基層診所就醫，不影響其就醫支出。在預告期間，健保署將持續蒐集各界意見並完備調整方案上路之相關配套措施，希望透過本次部分負擔調整，能引導民眾正確就醫行為，提升用藥安全，珍惜醫療資源，促進醫療服務效率，使健保效益極大化。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57870
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw