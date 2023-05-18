台股早盤漲180點攻上萬六 重電、AI、內需概念股超夯
美股四大指數昨（17）日收高，其中費城半導體漲2%以上，台積電ADR飆近6%，受到美股激勵，台北股市今（18）日早盤開高，一度漲180點，來到16105點，站上萬六大關。權值王台積電早盤漲17元，來到536元，漲幅2%以上。其他重要電子股表現亮眼，而今日盤面焦點為重電、人工智慧與內需概念股。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數17日上漲408.63點，或1.24%，收33420.77點；那斯達克指數上漲157.51點，或1.28%，收12500.57點；標普500指數上漲48.87點，或1.19%，收4158.77點；費城半導體指數上漲75.98點，或2.49%，收3124.68點。
台北股市今日早盤漲180點，來到16105點，站上萬六大關。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲17元，來到536元，漲幅2%以上。聯電漲1%以上，來到49.9元。世界先進漲1%多、力積電漲0.4%。台積電走高也帶動其他半導體概念股，華邦電、南亞科、漢磊、環球晶漲1%以上。
其他重要電子股聯發科、鴻海、群創、國巨、台達電走高，大立光、緯創、旺宏、日月光漲1到2%。今日人工智慧概念股強勢，零壹、凌群飆漲停，精誠漲6%，信驊、東元漲1到2%。重電族群也亮眼，華城漲6%，士電、碩天、東元、大亞漲3到4%。至於內需概念股如觀光旅遊餐飲紅通通，山富、燦星旅飆漲停，易飛網、劍湖山漲3%，五福、亞都、晶華、老四川、瓦城、亞洲藏壽司漲1到2%。