吉拾鍋個人鍋128元「自助吧吃到飽」 開幕3天搶吃「一鍋1元」
旗下擁有老先覺、潮味決、麵匡匡的吾蜂美味集團，在2023年春季推出全新個人鍋品牌「吉拾鍋」，以快速、經濟、方便為三大主軸元素。「鍋底」多達10種，更提供3種風味湯頭可先行「試喝」。價格落在128~178元，還提供自助吧和白飯無限享用。5/27(六)~5/29(一)推出最低只要1元就能吃鍋的優惠活動。
記者葉盛耀/綜合報導
像是老先覺主廚研發的So Hot麻辣鍋、賢慧系豚骨鍋、歐伊系昆布鍋、韓流辛奇鍋、哈啾胡椒鍋等裝潢將日式「侘寂」美學作為靈感發想，打造結合內斂、原始、質樸的用餐環境，即日起試營運，預計5月27日開幕。慶祝開幕，5/27(六)~5/29(一)共3天，推出最低只要1元就能吃到鍋的活動。
每日上午11:00發放號碼牌，憑領取之號碼牌可購買相對應金額之鍋品(1號號碼牌單鍋1元、2號號碼牌單鍋2元…50號號碼牌單鍋50元)，每日限量50名，每人每一號碼牌限購1鍋。5/30(二)~6/05(一)加入LINE好友。可享「內用、外帶」鍋物肉或菜量加倍送。(肉加倍或菜加倍擇一)
平價鍋物之外，也有高檔牛肉鍋新開幕。獲米其林一星肯定的富錦樹台菜香檳，有了新餐飲品牌「《民生輝》台南溫體牛肉鍋物」，台南長大的創辦人吳羽傑(Jay Wu)秉持著對於牛肉鍋的思念與身為台南子弟的背景優勢，選在台北東區開設了溫體牛肉鍋，挑選從台南當地宰殺新鮮直送溫體牛肉，佐配獨門湯頭與台南口味沾醬，另也有多樣台味熱炒。