吃藥時機大不同！藥師教掌握正確服藥原則！

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳柏翰藥師指出，不只是西藥，中藥的服藥時間也有許多注意事項，不妨從飯前服藥、飯後服藥與飯中服藥三個時間點加以了解：
・飯前服藥
飯前是指吃飯前30分鐘至1小時或飯後2小時以上。有些藥品容易被食物影響吸收，所以需飯前吃，如：甲狀腺素藥品（levothyroxine）。有些藥品需空腹吃，是與藥效發揮時間有關，如：血糖藥在飯前吃以降低餐後血糖。中藥補氣、補益藥，驅蟲劑，建議在飯前吃以增加藥效發揮及吸收。
・飯中服藥
有些藥品隨餐服用可增加效果（在吃完藥後立刻吃飯或是吃第一口飯之後吃藥），如部分血糖藥（Alpha-glucosidase inhibitors）。另外也有部分藥品和食物合併服用時，吸收效果更好，例如，部分抗肝炎藥品（Tenofovir alafenamide）。中藥有些方劑與食材一起烹煮食用，更加相輔相成，可促進藥效抵達作用部位，如四神湯（山藥、芡實、茯苓、蓮子等）。
・飯後服藥
飯後是指吃飯後1小時內要吃藥。因為有些藥品吃完後會有腸胃相關副作用，若能在飯後服用，相對可減少副作用發生，例如：非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）。另外，維生素、鐵質補給也應在飯後服用，可達到更好的吸收效果。中藥類藥品如屬祛風濕、清熱解毒類藥品，也建議在飯後服用，可降低對腸胃道的刺激，若是治療胸膈以上部位（如：心、肺）的中藥方藥，在飯後服用則可增加藥效。
忘記吃藥可以補服？把握「吃藥週期的一半」
值得注意的是，忘記吃藥時，等想到再補服，就可能在短時間內吃下兩倍劑量！因此，吳柏翰藥師提醒，忘記吃藥時，可先以「吃藥週期的一半」為基準，計算自己需不需要補服。例如：一個藥品必須在早、中、晚服藥，如果每餐之間間隔6小時，那吃藥週期的一半就是3小時。假設早餐後忘了吃藥，那麼在吃藥週期的一半，3小時以內都還能補吃；但超過3小時才想起的話，就可省略早上那次，中午時按當次劑量服用即可。惟少數藥品補服時需調整劑量，領藥時務必和藥師諮詢清楚。
藥物好多種該怎麼存放？丟棄藥物應注意這些！
藥品的最佳保存方法，一般是放在避免太陽直射且避濕的乾燥櫃中，存放溫度以25℃以下為佳，可避免藥品變質。但有些藥品要放入冰箱冷藏，例如：部分眼藥水、糖尿病用藥胰島素等，故拿到藥品時，可先檢視藥袋上之資訊，或可諮詢藥師藥品儲存上是否有特別限制。
若有剩餘、變質、過期，要丟棄檢收，可以怎麼做呢？吳柏翰藥師指出，一般藥丸、錠劑可裝在夾鏈袋丟棄；藥水、藥膏則是先將藥水倒入、藥膏擠入夾鏈袋，接著在夾鏈袋內放入咖啡渣或是衛生紙，將液體吸收避免溢出，密封好後再丟到一般垃圾桶。剩餘的藥罐、藥袋，則依材質種類回收。
此外，抗癌藥、免疫抑制劑、抗生素、荷爾蒙製劑等危害生態環境藥品及「使用過的廢棄針具、針頭」（應以硬罐子裝罐），請拿到藥局或醫院由其協助回收與處理，避免危害生態環境。
食藥署也提醒，用藥時請依照藥袋上的指示服藥、保存及廢棄處理，如有問題可向藥師諮詢確認，共同為自身用藥與環境安全把關。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。