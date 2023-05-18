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吃藥時機大不同！藥師教掌握正確服藥原則！

▲ （圖／今健康）
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今健康

各藥物服用的時機大不同，有的是飯前；有的是飯中、飯後。容易霧煞煞、忘記吃，又擔心補服會吃過多劑量？為幫助民眾建立正確的服藥觀念，食藥署邀請到臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區吳柏翰藥師來為民眾加以說明。

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服藥三大時間點   用對療效更好！

吳柏翰藥師指出，不只是西藥，中藥的服藥時間也有許多注意事項，不妨從飯前服藥、飯後服藥與飯中服藥三個時間點加以了解：

飯前服藥

飯前是指吃飯前30分鐘至1小時或飯後2小時以上。有些藥品容易被食物影響吸收，所以需飯前吃，如：甲狀腺素藥品（levothyroxine）。有些藥品需空腹吃，是與藥效發揮時間有關，如：血糖藥在飯前吃以降低餐後血糖。中藥補氣、補益藥，驅蟲劑，建議在飯前吃以增加藥效發揮及吸收。

飯中服藥

有些藥品隨餐服用可增加效果（在吃完藥後立刻吃飯或是吃第一口飯之後吃藥），如部分血糖藥（Alpha-glucosidase inhibitors）。另外也有部分藥品和食物合併服用時，吸收效果更好，例如，部分抗肝炎藥品（Tenofovir alafenamide）。中藥有些方劑與食材一起烹煮食用，更加相輔相成，可促進藥效抵達作用部位，如四神湯（山藥、芡實、茯苓、蓮子等）。

飯後服藥

飯後是指吃飯後1小時內要吃藥。因為有些藥品吃完後會有腸胃相關副作用，若能在飯後服用，相對可減少副作用發生，例如：非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）。另外，維生素、鐵質補給也應在飯後服用，可達到更好的吸收效果。中藥類藥品如屬祛風濕、清熱解毒類藥品，也建議在飯後服用，可降低對腸胃道的刺激，若是治療胸膈以上部位（如：心、肺）的中藥方藥，在飯後服用則可增加藥效。



忘記吃藥可以補服？把握「吃藥週期的一半」

值得注意的是，忘記吃藥時，等想到再補服，就可能在短時間內吃下兩倍劑量！因此，吳柏翰藥師提醒，忘記吃藥時，可先以「吃藥週期的一半」為基準，計算自己需不需要補服。例如：一個藥品必須在早、中、晚服藥，如果每餐之間間隔6小時，那吃藥週期的一半就是3小時。假設早餐後忘了吃藥，那麼在吃藥週期的一半，3小時以內都還能補吃；但超過3小時才想起的話，就可省略早上那次，中午時按當次劑量服用即可。惟少數藥品補服時需調整劑量，領藥時務必和藥師諮詢清楚。



藥物好多種該怎麼存放？丟棄藥物應注意這些！

藥品的最佳保存方法，一般是放在避免太陽直射且避濕的乾燥櫃中，存放溫度以25℃以下為佳，可避免藥品變質。但有些藥品要放入冰箱冷藏，例如：部分眼藥水、糖尿病用藥胰島素等，故拿到藥品時，可先檢視藥袋上之資訊，或可諮詢藥師藥品儲存上是否有特別限制。



若有剩餘、變質、過期，要丟棄檢收，可以怎麼做呢？吳柏翰藥師指出，一般藥丸、錠劑可裝在夾鏈袋丟棄；藥水、藥膏則是先將藥水倒入、藥膏擠入夾鏈袋，接著在夾鏈袋內放入咖啡渣或是衛生紙，將液體吸收避免溢出，密封好後再丟到一般垃圾桶。剩餘的藥罐、藥袋，則依材質種類回收。

此外，抗癌藥、免疫抑制劑、抗生素、荷爾蒙製劑等危害生態環境藥品及「使用過的廢棄針具、針頭」（應以硬罐子裝罐），請拿到藥局或醫院由其協助回收與處理，避免危害生態環境。

食藥署也提醒，用藥時請依照藥袋上的指示服藥、保存及廢棄處理，如有問題可向藥師諮詢確認，共同為自身用藥與環境安全把關。

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