解決缺工荒！餐旅集團拓點並廣招人才 誘因「有機會外派海外」
餐飲大環境缺工，晶華國際酒店集團昨(18)日對外發表「2023年永續人才策略」，將推展全新的「iGPS職場導航地圖」計畫，將為有志於從事觀光旅館業的人才們，提供一個為期兩年的學習成長、表現自我的舞台。給社會新鮮人機會外，也廣招3至5年工作經驗者加入報到後的24個月內、選擇集團旗下任3個據點或3個不同屬性的工作崗位任職，透過跨酒店、跨職能輪調，探索並確認自己未來職涯發展方向，據點當然包含大阪心齋橋捷絲旅。另外，乾杯集團布局已久的歐洲首店，也宣布最快今年底將於英國倫敦開出。
記者葉盛耀/綜合報導
根據聯合國預測，2030年工作人口中Z世代佔比約40%，由此可預見未來十年間，這些出生後就在社群媒體與3C產品陪伴下成長的世代將逐漸成為工作職場主力，為吸引Z世代投入求職市場，企業需要轉換視角，以Z世代的視野打造透過生活與體驗，晶華國際酒店集團旗下擁有晶華、晶英、晶泉丰旅及捷絲旅等不同品牌，服務對象、方式以及營運流程都有不同的標準。
集團人資長李靖文表示，參與「iGPS職場導航地圖」計畫的同仁們可以適性選擇，探索最適合自己的職場、學習全面性的餐旅知識、並累積扎實且多樣化的經驗。在集團歷練過「iGPS職場導航地圖」的同仁們也會是人資部門的培訓重點，未來總經理跟部門主管。李靖文同時透露，繼今年3月大阪心齋橋捷絲旅開幕，明年還將於北投新開晶泉丰旅，而後年也將於墾丁推出能看得到蔚藍海岸的捷絲旅。
至於乾杯集團，甫創立新品牌「高木和牛食堂」，選於新開幕的台中三井LaLaport購物中心開設首家店，打造全台首家和牛主題的家庭餐廳，為乾杯集團旗下第8個餐飲品牌。海外部分，除了中國之外也確定將到倫敦展店，乾杯表示，預計將從內部進行員工徵選合適人才駐點。