入境旅客回溫！嚴防非洲豬瘟　4月違規攜帶「豬肉製品」170件

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防檢局在全國各國際機場港站實施綠線區加強執法措施，以檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例的國家地區如中國大陸（含香港及澳門）、越南、泰國及馬來西亞入境航班為優先執法對象，檢疫犬組及檢疫人員會同關務署執行綠線加強執法，加強入境旅客行李查驗工作。
今非洲豬瘟中央災害應變中心指出，隨疫情解封入境旅客增加，違規攜帶動植物產品裁處案件隨之增多，112年1月至4月違規攜帶豬肉產品入境遭裁罰20萬元案件逐月攀升，從1月的32件增加至2.3倍，到4月來到74件，目前入境旅客數尚未完全恢復到新冠疫情前，但是違規數卻已追平疫情前108年4月的74件。
防檢局也持續於邊境攔截的豬肉製品如臘腸、火腿及肉乾等檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例，顯示非洲豬瘟疫情藉由旅客違規攜帶豬肉製品入侵的風險仍高。
應變中心也提到，綠線加強執法1個月以來，查獲違規攜帶動植物產品入境案件計有170件，以往少有裁罰案件的港站也主動攔查到違規案件，落實違規裁罰。
部分受罰旅客表示久未出國，忘了相關規定，或是返鄉探親，未注意行李中被放入土產所致，應變中心提醒，民眾返國務必確認行李內容，不要攜帶動植物產品入境，提醒國人可參考防檢局「出國必看不買清單」和「常見入境旅客攜帶動植物或其產品檢疫規定參考表」，如有疑義，可於入境時主動向機場港口的動植物檢疫櫃檯查詢申報，避免受罰。
應變中心強調，入境旅客自近3年發生非洲豬瘟國家違規攜帶豬肉產品入境第一次開罰20萬，第二次即裁處100，將持續宣導並落實各項防疫檢疫措施，持續執行綠線加強執法，要針對心存僥倖的入境旅客祭出重罰，提升嚇阻效力，並希望透過重罰的另類宣導，讓民眾發自內心遵守出國不要攜帶動植物檢疫物入境的規定，維持滴水不漏的防疫成果，有效防範非洲豬瘟入侵，維護農業生產安全。