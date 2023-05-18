中國低價鋼鐵入侵　越南成最大受災戶

中國原本有世界工廠之美稱，然而隨著東南亞國家紛紛崛起，有可能動搖中國的工業。近期，中國以大量低價鋼鐵入侵市場，為了應對中國的削價競爭，越南河靜鋼7月內銷盤價擬再調降熱軋、線材產品價格，每公噸下修50至70美元，線材每公噸下修20至30美元。
記者賴正琳／綜合報導
據悉，中國鋼鐵生產過剩，因此轉戰東南亞市場，尤其特別針對電子產業、工業和代工業新興國家越南，中國的熱軋鋼品二、三級鋼廠殺到每公噸560至600美元超低價，中國東北某大廠低碳線材每公噸較前一個月下跌40至50美元，僅有620至630美元，價格非常低。
由於中國鋼鐵不斷調降價格，越南河靜鋼已多次調降5至6月內銷產品價格，其中熱軋5月每公噸下修30美元，6月份則下修80美元；而線材5月下修20美元，6月又下修15美元，以應對被中國鋼鐵進犯的危機。
對於河靜鋼再度降價的舉動，中鋼表示，暫不受影響，但將極力拓展精緻鋼材，以降低衝擊。河靜鋼則指出，由於市況太差，不得已調降，不過只針對幾家單軋大廠提供專案價格，並非全面調降。許多越南台商則指出，從中國進口鋼材每公噸僅需600美左右，遠低於越南原本的出廠價680至690美元左右，也因此讓越南鋼鐵飽受競爭壓力折磨。