NBA季後賽／熱火123:116客場戰勝塞爾提克　Butler爆發狂砍35分

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次節Kyle Lowry連續命中三分球，一度幫助熱火反超比分，但在那之後，塞爾提克不斷靠著切入製造得分機會，打出20:5的攻勢，半場結束時以66:57領先對手，Tatum得到18分，Butler攻下15分。
但易籃再戰後，塞爾提克又出現他們在季後賽中時常出現的「當機期」，讓熱火趁機打出33:18的攻勢，整個第三節客隊攻下46分，帶著12分的分差優勢進入到末節。
塞爾提克不願意就此放棄這場比賽，第四節開打後回應7:0的反擊，縮小分差，但之後熱火也很快回神，控制住局面。綠軍在有機會縮小分差時，幾次糟糕的出手選擇、以及一些奇怪的失誤，傷害到了他們。
Tatum在比賽進入最後2分鐘時，連續發生2次走步，熱火在這段時間靠Caleb Martin和Jimmy Butler的三分球，將比數再次拉開到雙位數，也鎖定了最後的勝利。
Butler今天25投12中，得到全場最高的35分，Bam Adebayo攻下20分8籃板5助攻，團隊此役三分球命中率高達51.6%，有6人得分在15分以上。塞爾提克方面，Tatum拿到30分，Brown則有22分9籃板5助攻。
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