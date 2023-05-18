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NBA季後賽／熱火123:116客場戰勝塞爾提克　Butler爆發狂砍35分

▲邁阿密熱火在當家球星Jimmy Butler攻下35分7助攻6籃板的帶領下，球隊終場以123:116取勝，系列賽1-0領先。（圖／美聯社／達志影像）
▲邁阿密熱火在當家球星Jimmy Butler攻下35分7助攻6籃板的帶領下，球隊終場以123:116取勝，系列賽1-0領先。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2023年東區決賽今(18)日開打，邁阿密熱火客場首戰就「下克上」取得勝利，在當家球星Jimmy Butler攻下35分7助攻6籃板的帶領下，球隊終場以123:116贏球，系列賽暫時取得1-0領先。

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塞爾提克剛剛在上一輪歷經搶七才擊敗費城76人，經過短暫休息，他們今天就又將面對韌性十足的熱火。首節Butler就給主場軍造成很大的麻煩，首節打完他得到了12分，不過綠軍多點開花，以30:28暫時領先。

次節Kyle Lowry連續命中三分球，一度幫助熱火反超比分，但在那之後，塞爾提克不斷靠著切入製造得分機會，打出20:5的攻勢，半場結束時以66:57領先對手，Tatum得到18分，Butler攻下15分。

但易籃再戰後，塞爾提克又出現他們在季後賽中時常出現的「當機期」，讓熱火趁機打出33:18的攻勢，整個第三節客隊攻下46分，帶著12分的分差優勢進入到末節。

塞爾提克不願意就此放棄這場比賽，第四節開打後回應7:0的反擊，縮小分差，但之後熱火也很快回神，控制住局面。綠軍在有機會縮小分差時，幾次糟糕的出手選擇、以及一些奇怪的失誤，傷害到了他們。

Tatum在比賽進入最後2分鐘時，連續發生2次走步，熱火在這段時間靠Caleb Martin和Jimmy Butler的三分球，將比數再次拉開到雙位數，也鎖定了最後的勝利。

Butler今天25投12中，得到全場最高的35分，Bam Adebayo攻下20分8籃板5助攻，團隊此役三分球命中率高達51.6%，有6人得分在15分以上。塞爾提克方面，Tatum拿到30分，Brown則有22分9籃板5助攻。

▲2023年5月18日NBA賽程，東區冠軍賽首戰熱火擊敗塞爾提克，系列賽1-0領先。（圖／美聯社／達志影像）
▲2023年5月18日NBA賽程，東區冠軍賽首戰熱火擊敗塞爾提克，系列賽1-0領先。（圖／美聯社／達志影像）

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